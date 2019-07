Le mete turistiche dove andare nel weekend del 12-14 luglio

editato in: da

Ora che il caldo intenso degli scorsi giorni sembra solo un lontano ricordo – ma non abbassiamo la guardia, perché l’estate deve ancora raggiungere il suo culmine – è il momento di godersi un fine settimana all’insegna di temperature più miti.

Dobbiamo però fare attenzione ai temporali: questo fine settimana il rischio di precipitazioni è abbastanza elevato, dunque la nostra scelta per un weekend fuori porta dovrebbe tenere in considerazione questo fattore. A darci qualche consiglio è il colonnello Mario Giuliacci, di Meteo Giuliacci, che ci suggerisce tre mete in cui la probabilità di imbatterci in piogge e vento sono piuttosto scarse.

La prima località consigliata è il Lago Maggiore. Qui, per tutto il weekend, le temperature saranno molto gradevoli e raggiungeranno un picco massimo di 26°. Avrete un’ampia possibilità di scelta in merito a cosa fare: sulle rive del lago sorgono infatti tante splendide mete turistiche da visitare, come ad esempio Arona, meravigliosa perla piemontese. Se volete dedicarvi all’esplorazione, entrambe le coste sono ricche di luoghi che racchiudono bellezze architettoniche e naturalistiche tutte da scoprire.

Chi invece preferisce godersi un po’ di sole e di relax, può sicuramente trovare ciò che cerca in una delle tante piccole spiagge della zona. E magari si può apprezzare una gita alle Isole Borromee, dove sorgono due splendidi palazzi e alcuni giardini famosi in tutta Europa.

La costa amalfitana è la seconda meta suggerita dal colonnello Giuliacci. Venerdì sarà soleggiato, mentre sabato e domenica ci saranno delle nubi che non dovrebbero però sfociare in temporali. Anche qui le temperature massime si attestano attorno ai 26°, con un piccolo picco di 27° previsto per domenica.

Il tratto di costa campana che si affaccia sul golfo di Salerno è da sempre una delle mete turistiche più ambite da chi ama il mare. Qui si trovano numerose località quali ad esempio Amalfi e Positano, famose per le loro spiagge molto frequentate durante il periodo estivo.

Infine, la terza destinazione consigliata per il weekend è il Salento. Qualche nuvola qua e là caratterizzerà i prossimi giorni, ma il cielo tenderà a rasserenarsi. Inoltre, le temperature saranno gradevolmente miti: venerdì la massima si attesta attorno ai 26°, con un lieve rialzo il sabato e la domenica, quando il termometro arriverà a segnare 28°.