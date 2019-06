Le mete turistiche del weekend del 30 giugno 2019

editato in: da

Questi ultimi giorni di giugno hanno portato un’ondata di caldo record in tutta Italia, prevalentemente al Nord, dove ci sono città che nelle prossime ore raggiungeranno addirittura i 40°C. È dunque ora di pensare al weekend, cercando di scegliere qualche meta in cui il bollente anticiclone nordafricano che ha investito il nostro Paese possa darci un po’ di tregua.

A consigliarci i luoghi ideali per un paio di giorni di relax è l’esperto di meteo, il colonnello Mario Giuliacci. Una delle prime mete adatte a trovare un po’ di refrigerio è Riccione. Il fine settimana, sulla riviera romagnola, sarà infatti caratterizzato da tempo soleggiato e un clima abbastanza mite, con temperature che si aggirano tra i 28° e i 32°C.

Riccione, inoltre, è una delle mete turistiche più consigliate per le famiglie: le spiagge sono perfette per i bambini e i servizi non mancano di certo. Se invece non amate il mare, potete sempre divertirvi nei famosi parchi acquatici della zona.

In Versilia, invece, la temperatura massima prevista sarà di 32°-34°C, ma il caldo intenso sarà mitigato dalle brezze intense provenienti da Ovest. Ecco perché la località toscana, una delle più rinomate del nostro Paese è la seconda meta consigliata dal colonnello Giuliacci.

Le spiagge di sabbia dorata di Forte dei Marmi sono da sempre molto apprezzate, tanto che la Versilia è spesso meta di villeggiatura per molti vip. Inoltre gli appassionati di bici potranno usufruire delle comodissime e abbondanti piste ciclabili, per fare lunghe passeggiate da soli o con la famiglia.

La terza località consigliata per il weekend del 30 giugno si trova infine in Sardegna, e più precisamente nella zona a Nord-Est. Qui infatti le acque saranno le più fresche d’Italia, e di conseguenza le brezze marine porteranno grande refrigerio ai turisti accaldati.

È in questo settore che si trovano alcune delle spiagge più belle e famose di sempre: a partire da Palau e le isole della Maddalena fino ad arrivare alle prestigiose località dei vip, quali Porto Cervo e Porto Rotondo. Avete solo l’imbarazzo della scelta sul luogo in cui recarvi, se avete voglia di un bel tuffo nelle acque cristalline della costa sarda.