Le mete turistiche consigliate per il weekend del 19 e 20 gennaio

editato in: da

Nuova perturbazione in arrivo sull’Italia ma ciò non impedirà di trascorrere un fine settimana coccolati dal bel tempo in alcune località.

È prevista una nuova perturbazione nei cieli italiani. Ci si dovrà dunque preparare a temperature alquanto basse. In molti potrebbero così optare per un weekend molto più casalingo del solito, concedendosi il relax e il calore che soltanto il proprio ambiente domestico sa regalare. Il colonnello Mario Giuliacci, grande esperto di previsioni meteo, suggerisce però alcune mete nostrane dover poter aggirare l’ostacolo del maltempo, trascorrendo piacevolmente i giorni dal 18 al 20 gennaio, regalandosi magari una gita fuori città.

La prima tappa consigliata è quella di Aprica, località in provincia di Sondrio, in Lombardia. È una delle aree sciistiche più famose della regione, con 50 km di piste aperte al pubblico, per un totale di 22 impianti presenti sul territorio. I più temerari sentiranno la mancanza di vette particolarmente alte ma, in compenso, potranno approfittare di una lunga permanenza della neve, data l’esposizione a nord.

Deboli nevicate previste nelle giornate di venerdì e sabato, il che garantirà neve fresca per divertirsi in pista, senza dover sopportare climi particolarmente rigidi e condizioni al limite. Domenica invece ci sarà bel tempo, con temperature minime e massime che però non supereranno quota zero ma con un fantastico manto nevoso.

La seconda località suggerita è Monferrato, godendosi il panorama collinare piemontese e recandosi magari presso l’Alto Monferrato. Nonostante il nome possa trarre in inganno, si tratta della sezione più a sud del territorio, che s’innalza verso gli appennini liguri. Nonostante la perturbazione prevista, la località si troverà sottovento. Questo garantisce bel tempo nelle giornate di venerdì 18 e sabato 19 gennaio. Il sereno resisterà anche nella giornata di domenica 20, anche se le temperature caleranno un po’ a causa dei venti in arrivo da est. Massime intorno ai 5-6° e le minime che domenica tenderanno a scendere sotto lo zero.

La perturbazione investirà soprattutto il Centro-Sud ma Lecce si lascia comunque preferire per una gita nel weekend. Un clima sereno sulla città pugliese, garantito dai venti di libeccio che soffieranno sul versante tirrenico, ricadendo sottovento sul versante della Puglia. L’intera regione sarà coinvolta, con temperature massime a Lecce tra i 13-15°.