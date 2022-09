Le Vie dei Tesori, alla scoperta della Sicilia inedita

Un evento assolutamente da non perdere per chiunque ami la Sicilia e le sue innumerevoli e ineguagliabili bellezze. Ma anche per chi non vede l’ora di scoprirla, magari per la prima volta, seguendo un itinerario ad hoc tra i luoghi più affascinanti, suggestivi e unici di questa terra magica. È questo lo scopo de “Le Vie dei Tesori”, il più grande circuito di promozione del patrimonio culturale e paesaggistico della Sicilia, che ritorna con una serie di weekend dedicati alla scoperta del territorio e delle bellezze inedite di questa splendida terra.

Un festival che si sviluppa in tre weekend, realizzato con il supporto del main sponsor Unicredit, in collaborazione con diversi comuni, diocesi, musei, confraternite, privati e con il supporto di Poste Italiane. E che punta a dare nuova luce alle diverse comunità siciliane, rendendole protagoniste tra passeggiate ed emozionanti esperienze immersi nei luoghi più celebri, conosciuti e non, sparsi in alcune delle città e dei borghi più belli dell’isola.

Le località e i siti

Un itinerario che conta un centinaio di siti, toccando luoghi e località cariche di fascino, tradizione e storia. Come Enna, dove, tra le altre, sarà possibile visitare la chiesa di San Michele Arcangelo, chiusa da un quarto di secolo e appena restaurata dal FEC. O Trapani da dove si potrà raggiungere via mare il castello della Colombaia e l’ex carcere del Risorgimento siciliano, oltre poi a poter ammirare un gioiello dell’art nouveau come quello del Villino Nasi che la città volle costruire alla fine dell’800 per l’ex ministro Nunzio Nasi. Ma non solo.

Tra le mete previste in questo fantastico viaggio fatto di meraviglie e nuove scoperte c’è anche Caltanissetta, in un viaggio tra lo storico liceo della città e il convitto dei Gesuiti, Bagheria in cui si potrà percorrere un tragitto che conduce per la prima volta alla Sicilcalce e fino ad arrivare alla settecentesca Villa Cattolica. E come non citare Mazara del Vallo, in cui si “incoccia” il couscous o ancora Marsala, da cui poter raggiungere e immergersi nelle famose saline, per un pieno di benessere e relax.

A Messina sarà possibile visitare per la prima volta la più antica chiesa normanna della Sicilia, l’abbazia di Santa Maria di Mili, un complesso monastico immerso nel verde. Mentre a Termini Imerese si potrà visitare l’Hotel delle Terme, chiuso da oltre dieci anni e le bellissime terme romane dove l’acqua sgorga ancora a 37 gradi.

E queste sono solo alcune delle esperienze che si potranno vivere e che animeranno il tour promosso dalle Vie dei Tesori. Un’occasione unica per ammirare e riappropriarsi delle bellezze del nostro Paese chiuse da tempo o aperte per la prima volta. In un viaggio carico di emozioni tra chiese, siti archeologici perduti e ritrovati, cripte, antichi tesori e nuovi gioielli al debutto. Il tutto circondati dall’infinita meraviglia della Sicilia, una terra unica, che non smette mai di stupire chi la conosce già e chi, anche grazie a questo evento, sceglie di visitarla per la prima volta. Regalando esperienze sempre uniche e in cui poter sognare a occhi aperti.