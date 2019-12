Kylie Minogue volto dell’Australia: l’ente per il turismo la assume per il 2020

editato in: da

Chi meglio di Kylie Minogue può sponsorizzare le meraviglie dell’Australia, invogliando i turisti a concedersi una vacanza proprio in queste fantastiche terre? La famosissima cantante è nata a Melbourne, e nonostante sia ormai naturalizzata britannica è sempre stata profondamente legata alle sue radici australiane. Per questo motivo è stata assoldata dall’ente per il turismo.

Anche quest’anno, Tourism Australia ha promosso una nuova campagna pubblicitaria – costata ben 15 milioni di dollari – per invitare i viaggiatori a visitare le bellezze offerte da questo affascinante continente. Il target dello spot è senza alcun dubbio il popolo britannico, come si evince dal testo della canzone che fa da colonna sonora al video. La protagonista è Kylie Minogue, e al suo fianco appaiono numerose star australiane come il nuotatore olimpico Ian Thorpe e il comico Andy Saunders. L’ente per il turismo ha scelto il giorno di Natale per lanciare la campagna, suscitando notevole interesse e anche qualche polemica.

“Quest’anno è stato difficile e confusionario” – afferma la cantante, facendo riferimento alla Brexit – “se avete bisogno di porre fine alle vostre afflizioni, chiamate i vostri amici in Australia“. A fare da sfondo al messaggio pubblicitario, che fa leva sulle difficili trattative che il Regno Unito sta incontrando per uscire dall’Unione Europea, ci sono alcune delle più belle attrazioni turistiche australiane.

Possiamo scorgere la spettacolare Sandringham Beach, a pochi passi da Melbourne: è senza dubbio una spiaggia tra le più frequentate dai viaggiatori, per la vicinanza con la metropoli australiana e per le acque cristalline della baia di Port Phillip. Dalla sua città natale, la Minogue si sposta a Sydney e visita i suoi sobborghi più pittoreschi, come Cronulla. Un breve tour allo zoo di Taronga, e poi si riparte per Byron Bay, nel Nuovo Galles del Sud: sapevate che il suo nome deriva dall’esploratore John Byron, nonno del celebre poeta inglese?

L’Australia è famosa anche per la sua barriera corallina, e nel video promozionale non poteva certo mancare un riferimento a questa vera e propria meraviglia naturale. Ecco spuntare la fantastica Heart Reef, una composizione di coralli a forma di cuore che rappresenta un gioiello creato dalla natura. E poi vediamo svettare Uluru, il bellissimo massiccio roccioso finito al centro della cronaca proprio negli ultimi mesi per il recente divieto introdotto nei confronti dei turisti.

Una delle immagini più belle dello spot riguarda senza dubbio Rottnest Island, piccola cittadina a sud di Perth. Protagonista indiscusso di questa località è il quokka, il simpaticissimo marsupiale che vive solo in questo angolo di paradiso. Ammirando gli splendidi panorami pubblicizzati da Kylie Minogue, in effetti, la voglia di partire è davvero tanta.

Video di Tourism Australia