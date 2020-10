Ischia, Matera e Iseo, l’omaggio del National Geographic

editato in: da

La stampa straniera elogia sempre di più l’Italia e le sue bellezze. Abituati a visitare le città, i laghi e i borghi più noti, i giornalisti del National Geographic hanno deciso di celebrare alcuni luoghi diversi dalle solite mappe, perfetti per passare un weekend tra natura e buon cibo come Ischia per il suo mare, il lago d’Iseo per la cucina a base di pesce e Matera col le sue casette tipiche e le botteghe degli artigiani.

Chi ha già visitato Capri e ne è rimasto affascinato, proverà la stessa sensazione ad Ischia. Qui il mare scintillante, con le splendide viste sul Vesuvio, e le terme dalle acque termali curative accolgono da molti anni soprattutto viaggiatori locali. Tra i posti suggeriti da visitare ad Ischia dalla stampa estera, le terme di Cavascura con le sue vasche scavate nel morbido tufo. Un vero spettacolo. A vedere qui anche lo stupendo Castello Aragonese, il borgo di Sant’Angelo con le sue case colorate e le meravigliose spiagge come Chiaia a Forio e Baia di San Montano, dalle sabbie dorate e le acque limpide e verde smeraldo. Qui vale poi la pena concedersi pranzi e cene a base di pesce in uno dei ristorantini locali.

Tra i luoghi consigliati dal National Geographic, poi, c’è il lago d’Iseo. Questo piccolo gioiello incastonato tra le prealpi orobiche, che si trova a metà strada tra Bergamo e Brescia, racchiude piccoli borghi colorati da esplorare. Tra questi di certo Peschiera Maraglio, ancora legato all’attività dei pescatori, Lovere che è considerato uno dei luoghi più romantici d’Italia, Monte Isola con il suo Santuario della Madonna della Ceriola. Gusto e bellezza si fondono grazie a menù di pesce di lago abbinati a vini locali. A tal proposito, vale la pena imboccare la strada lungo i vigneti del Franciacorta, con degustazioni nelle migliori cantine locali.

Infine, tra i luoghi consigliati anche Matera con le sue bellissime case scavate nella roccia. La città dei Sassi è il primo sito del sud Italia dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, in cui si possono ammirare chiese rupestri, botteghe e luoghi naturali come il Parco della Murgia Materana, la Riserva Regionale San Giuliano ed il Colle Timmari. Inoltre, a circa 20 minuti dal centro, vale una visita la Cripta del Peccato Originale, una grotta completamente affrescata con volti di Santi. Da provare, poi, l’esperienza di gustarsi un pranzo o una cena nei ristorantini ricavati nella roccia.

Tanti i complimenti ricevuti negli anni, e soprattutto in questi mesi, dalla stampa di tutto il mondo (e di certo ce ne saranno molti altri).Tra i luoghi più apprezzati il lago di Como, i vigneti italiani e la bellissima Puglia.