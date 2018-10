A Gardaland, nasce un nuovo hotel dedicato alla magia

editato in: da

si prepara ad accogliere una magica novità.. Che avrà il tetto viola e persino… un cappello!

A svelarlo è stato Gardaland Resort, con la pubblicazione di immagini esclusive e di un video 3D che svela l’aspetto che il nuovo Gardaland Magic Hotel avrà. Costato 20 milioni di euro, verrà inaugurato alla fine di maggio 2019. I suoi esterni saranno sorprendenti: avrà il tetto viola, il nuovo hotel, e un cancello dorato che si apre sul simbolo dell’hotel, il Cappello Gigante del Mago, che sarà sospeso su di un giardino pieno di fiori e funghi colorati.

L’atmosfera sarà magica, quasi surreale, e sarà in perfetta sintonia con la nuova tendenza FUN & MAGIC che il turismo 2019 vivrà. Emerge infatti questo, dalla TTG Travel Experience di Rimini in corso in questo inizio di ottobre: grazie alle nuove tecnologie, il modo di viaggiare sta cambiando, e offrirà sempre più la possibilità di vivere i luoghi in modo del tutto personale, quasi ad annullare il confine tra il mondo reale e il mondo virtuale. Il viaggio è destinato a diventare un’esperienza magica e divertente, da condividere sui social. E i prodotti turistici punteranno a quello, dal 2019: sorprendere, divertire, emozionare.

E chi, più di Gardaland, può interpretare questa tendenza? Luogo per eccellenza della magia e del divertimento, è al primo posto nei desideri degli italiani che – il divertimento – lo cercano. Accogliente, unico e surreale, il celebre parco divertimenti sito a pochi chilometri dall’uscita del casello di Peschiera del Garda, si appresta ora a fare un passo in più. Come? Con questo straordinario hotel, che sorgerà vicino al Gardaland Hotel e al Gardaland Adventure Hotel, con cui condividerà un’ampia area acquatica.

Le camere saranno 128, tutte a tema e suddivise in tre diverse ambientazioni: Grande Mago, Cristallo Magico e Foresta Incantata. Ogni stanza avrà un’area con un letto matrimoniale e una con due letti singoli, in quanto pensata per essere vissuta dalle famiglie coi bambini. E saranno proprio i bambini, ad essere conquistati da questa nuova struttura tutta dedicata alla magia.

Le stanze si possono prenotare si da ora sul sito, con un prezzo base di 310 euro per una famiglia di 4 persone.