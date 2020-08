Gardaland, tutte le novità dell’estate 2020

editato in: da

Dallo scorso 13 giugno, Gardaland, il parco più visitato d’Italia, ha riaperto i cancelli e lo ha fatto in totale sicurezza.

Ecco perché ha avuto il nullaosta dalla prefettura per aumentare la capienza massima giornaliera di visitatori, ha deciso di prolungare l’orario di apertura e di aprire altre attrazioni rimaste finora chiuse al pubblico.

Fino al 13 settembre, il sabato il parco sarà aperto fino alle 22.00, cosicché gli ospiti potranno tornare a godere della tradizionale apertura serale, che permette di vivere le attrazioni by night immersi nella splendida cornice del Lago di Garda.

Tutti i sabati, alle 22, per concludere in bellezza la giornata si potrà assistere al nuovo spettacolo serale “We Are Gardaland”, una celebrazione della magia, dei sogni, della fantasia e dell’allegria che Gardaland vuole regalare. Fantastiche musiche e canzoni accompagnano le coreografie dei ballerini insieme a spettacolari giochi d’acqua ed effetti speciali, per concludersi con coloratissimi fuochi d’artificio a illuminare la notte.

Nel mese di agosto, dalla domenica al venerdì Gardaland resterà comunque aperto fino alle 20.00. Dal 31 agosto al 13 settembre, la domenica fino alle 20.00 e dal lunedì al venerdì fino alle 19.00.

Inoltre, aumenterà la capienza massima giornaliera di visitatori passando da 10mila a 15mila, per permettere a sempre più persone di trascorrere una giornata di divertimento nel parco più visitato d’Italia.

Si amplia anche la proposta di divertimento: già da qualche settimana è fruibile l’iconica attrazione “I Corsari” e ad agosto riapriranno altre attrazioni dedicate ai bambini tra cui “Peter Pan”, “Super Baby”, “Monorotaia”, “Baby Canoe” e “Baby Cavalli”.

Aperti agli gli hotel a tema: Gardaland Hotel e Gardaland Adventure Hotel. Tra l’altro, in entrambe le strutture, per i soggiorni fino al 31 dicembre 2020, sarà possibile – per gli aventi diritto – usufruire del Bonus Vacanze previsto dal Decreto Rilancio (tramite l’apposita pagina nel sito booking.gardaland.it, inserendo il codice univoco rilasciato dall’app IO, è possibile richiedere un preventivo personalizzato).

Il biglietto d’ingresso al parco online a data fissa costa 35 euro per gli adulti e 30 euro per il ridotto. Il sabato è disponibile un biglietto serale al prezzo di 20 euro che permette l’ingresso dalle 17 alle 22, sempre previa prenotazione online della data di accesso.