”Forbes” celebra la Puglia, il suo mare e i suoi sapori

Ci sono incantevoli spiagge dorate e piccole insenature rocciose, acque cristalline e borghi affacciati sul mare, ma anche un’entroterra ricco di lussuriosa vegetazione e splendide architetture che l’hanno resa famosa in tutto il mondo: stiamo parlando della Puglia, terra di grandi bellezze e di incredibili sapori, celebrata anche da Forbes.

Proprio in queste prime settimane estive, quando l’incantevole regione del sud Italia viene presa d’assalto dai turisti, la famosa rivista americana elogia le meraviglie racchiuse tra i confini della nostra splendida Puglia. Un viaggio alla scoperta dei luoghi più belli e caratteristici, dei colori e dei sapori tipici di queste zone, partendo proprio dalle tradizionali masserie. Sono antichi edifici rurali rimessi a nuovo, conservando però il loro spirito “ruspante”: molte masserie sono state trasformate in strutture ricettive, pronte ad accogliere turisti in un’atmosfera calorosa e genuina, guidandoli in un percorso enogastronomico unico al mondo.

La Puglia è infatti una regione ricca di prodotti deliziosi e saporiti, che i visitatori stranieri non potranno fare a meno di apprezzare. A partire dai piatti tipici come le orecchiette con le cime di rapa e la parmigiana di melanzane, passando per leccornie casearie come la classica burrata, sino ad arrivare al pesce freschissimo di ottima qualità che si può degustare lungomare, ammirando nel contempo un panorama favoloso. E che dire dell’olio d’oliva pugliese? Nell’entroterra, immense distese di campagna coltivate con uliveti offrono un paesaggio da cartolina – perfetto, d’altronde, da esplorare in bici per assaporare i profumi caratteristici di queste terre.

Ma non si vive di solo cibo: dopo aver soddisfatto le vostre papille gustative, potrete godere delle bellezze naturali della costa pugliese, dove troverete spiagge incantevoli e un mare cristallino. Non a caso la Puglia è una delle mete estive per eccellenza – basti pensare alle splendide località balneari del Salento. Tra lunghe distese sabbiose e piccole insenature rocciose, si aprono innumerevoli grotte da scoprire in barca, notando i fantastici colori e le infinite sfumature dell’acqua con il cambiare della luce che vi si riflette.

Forbes non dimentica anche le meraviglie architettoniche della regione. I caratteristici trulli, una delle “specialità” pugliesi per eccellenza, sono la cornice ideale per una foto ricordo di una vacanza da sogno. E non può mancare una passeggiata alla scoperta di Lecce, la “Firenze del sud”, tra incantevoli edifici in stile barocco e splendide testimonianze di un sapiente uso della cosiddetta pietra leccese.