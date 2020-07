“Destinazione family friendly 2020”, ecco le vincitrici

editato in: da

È appena terminata la prima edizione del Destinazione Family Friendly del 2020, iniziativa sviluppata da Vrbo – la piattaforma online esperta di case vacanze per le famiglie – attraverso cui 4300 famiglie italiane hanno decretato le destinazioni nazionali ideali per le vacanze in famiglia.

Un interessante progetto nato con l’obiettivo di riconoscere l’ottimo lavoro svolto dalle istituzioni locali e dagli enti territoriali coinvolti a favore dell’accoglienza delle famiglie e dell’impegno per garantire agli ospiti una vacanza indimenticabile.

Ma quali sono le località italiane che hanno vinto questo nuovo titolo? Nella categoria “Mare” è la splendida Tropea a salire sul primo gradino del podio. Una magica località delle regione Calabria che si è aggiudicata il 39,8% delle preferenze. Per quanto riguarda la “Montagna”, invece, il riconoscimento più ambito con il 31,5% dei consensi se lo è aggiudicato Canazei, un vero e proprio gioiello della Val di Fassa e incorniciato dalle “vette più belle della Terra”, le Dolomiti. Nell’ultima delle categorie votate, ovvero la “Campagna”, gli italiani hanno scelto Alberobello. Magica cittadina pugliese costellata di trulli che tolgono il fiato. Meraviglia nostrana che stravince con il 93% delle preferenze, diventando la migliore destinazione rurale in Italia per i viaggi in famiglia.

Le città vincitrici di questa prima edizione del Destinazione Family Friendly sono state decise grazie a una votazione online dove era possibile indicare la propria preferenza tra 18 località candidate e suddivise nelle 3 categorie di cui vi abbiamo parlato sopra. Settori utili per rappresentare l’enorme varietà e diversità delle mete vacanziere italiane.

Le destinazioni, invece, sono state precedentemente selezionate attraverso un sondaggio su oltre 500 famiglie residenti in Italia, e prendendo in considerazione ben 6 caratteristiche specifiche che le famiglie italiane ritengono fondamentali nella scelta della destinazione della propria vacanza.

Ma oltre alle meravigliose città sopracitate c’è da dire che il magico Veneto, in questa prima edizione, era la regione con il maggior numero di destinazioni candidate e in tutte e 3 le categorie, aggiudicandosi 6°, 5°, 3° posto nel voto finale. Rispettivamente i voti a favore in percentuale sono stati per Jesolo (2%), per Cortina d’Ampezzo (8,6%) e per Peschiera del Garda (1,1%).

La seconda regione con il numero più alto di destinazioni sottoposte a votazione è stata la Puglia con Gallipoli per la categoria “Mare” e Alberobello per la categoria “Campagna”, che si sono aggiudicate rispettivamente il 2° e il 1° posto nelle categorie di appartenenza.

Tropea (Calabria) è state eletta regina del Mare in Italia staccando di neanche un punto percentuale (0,9%) la seconda classificata: la pugliese Gallipoli (38,9%). La 3° classificata per la categoria “Mare” è, invece, la marchigiana San Benedetto del Tronto e con l’8,7% dei consensi.

Le vette più amate dalle famiglie nostrane per il 2020 sono quelle di Canazei (Trentino Alto Adige), seguita subito da Bardonecchia (Piemonte) con il 27,2% dei consensi e l’abruzzese Roccaraso (15,6%) al terzo posto.

Nella categoria “Campagna” Alberobello ha vinto ed ha anche ricevuto in assoluto il numero più alto di voti da parte delle famiglie italiane, seguita da Matera in Basilicata (3,6%) e dalla veneta Peschiera del Garda (1,1%).

Un riconoscimento davvero importante per queste località italiane, attraverso cui le famiglie hanno avuto l’opportunità di riconoscere il lavoro e l’impegno nell’offerta dei servizi messi a disposizione dalle destinazioni che le ospitano durante le loro vacanze.