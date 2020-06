Torniamo a percorrere il Cammino di Santiago, un viaggio unico al mondo

editato in: da

Una buona notizia sul fronte del turismo: finalmente è arrivato il momento della riapertura anche per il Cammino più bello e celebre del mondo, il Cammino di Santiago.

Dal 1 luglio, infatti, la Cattedrale, l’Ufficio del Pellegrino e gli ostelli pubblici riprenderanno la loro attività in tutta sicurezza. Dalla stessa data, inoltre, sarà di nuovo possibile per gli italiani raggiungere la Spagna senza alcuna limitazione.

Il pellegrinaggio viene intrapreso ogni anno da migliaia di persone e le motivazioni per cimentarsi in questa grandiosa avventura sono davvero molteplici: c’è chi lo fa per motivi spirituali, chi per motivi culturali, chi per mettersi alla prova e ritrovare se stesso e anche chi percorre il Cammino a scopo turistico per apprezzare la bellezza della Spagna settentrionale.

Qualunque sia la motivazione, il Cammino di Santiago è un’esperienza unica che regala emozioni indelebili, uno dei sentieri di pellegrinaggio tra i più antichi al mondo, percorso fin dal Medioevo.

Ha una lunghezza di 800 chilometri e conduce al Santuario di Santiago di Compostela, dove si trova la tomba dell’Apostolo Giacomo il Maggiore. L’itinerario più famoso, che dai Pirenei giunge alla Galizia, richiede circa un mese per essere completato.

Il Cammino è composto da una serie di percorsi ed è interamente tracciato: sarete sempre accompagnati, infatti, dalla concha de vieira, la conchiglia che ne è simbolo.

Il Cammino Francese è l’itinerario più popolare: lungo 161 chilometri, inizia dai Pirenei e procede su due punti di ingresso, Somport in Aragona e Roncisvalle in Navarra. Esistono poi il Cammino Portoghese che, attraversando strade antiche, si snoda per 760 chilometri da Ponte de Lima per arrivare a Santiago, il Cammino del Nord, di circa 190 chilometri, percorso scenografico sul mare con inizio a Irun, il Cammino Primitivo che parte da Oviedo e raggiunge la meta dopo 343 chilometri.

Ancora, è possibile scegliere il Cammino Portoghese della Costa, itinerario di 156 chilometri che da A Guarda giunge a Compostela, l’Itinerario del Mar de Arousa e del fiume Ulla, il Cammino Inglese da Ferrol, e il Cammino di Ruta de la Plata, lungo circa 1000 km, che attraversa l’Andalusia e l’Estremadure per giungere in Galizia.

Ogni itinerario regala paesaggi unici e sensazioni che rimarranno per sempre impresse nella mente e nel cuore.