Fontane in festa a Bressanone per il “Water Light Festival&...

Fino al 25 maggio Bressanone sarà illuminata grazie alla terza edizione del Water Light Festival.

Gli edifici della splendida città altoatesina prenderanno vita, tramutandosi in una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto. A prendere parte al festival delle luci sono artisti locali, nazionali e internazionali, che hanno realizzato un gran numero di installazioni, giocando con due elementi: luce e acqua.

Per ben 17 giorni sarà possibile recarsi in città e restare ammaliati dall’impatto estetico dell’iniziativa, il cui tema è: “Acqua è vita – Luce è arte”. Non si resterà fermi un attimo, passando da un’installazione all’altra. Organizzati numerosi spettacoli presso le fonti d’acqua, così come azioni di videomapping, film d’animazione e interventi scultorei. Tutto connesso da un enorme filo tematico. Gli artisti coinvolti sono italiani, svizzeri, portoghesi, britannici e francesi, ma soprattutto molti altoatesini, pronti ad attirare gente da tutto il mondo nella propria terra.

Tanti i validi motivi per restare svegli fino a tardi a Bressanone, scendendo in strada dopo il tramonto per recarsi ad esempio presso una delle tante fontane presenti (più di 20). In molti si recano invece lì dove i fiumi Isarco e Rienza confluiscono, così come presso le principali attrazioni culturali e artistiche cittadine, reinterpretate sotto fantastici giochi di luce.

Lo scopo è quello di sottolineare l’importanza dell’acqua per la nostra vita. Il tutto ruota intorno a tematiche culturali, ecologiche e sociali. Non soltanto spettacoli, dunque, ma anche riflessioni sul nostro domani. A evidenziare questo aspetto è il programma previsto dal 13 al 15 maggio presso il Forum di Bressanone, dove andranno in scena incontri e dibattiti sui cambiamenti climatici e la scarsità d’acqua.

Questa terza edizione si preannuncia un enorme successo, con la possibilità di prendere parte a delle visite guidate, previste quattro volte la settimana: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato sera alle ore 21.00. Si potrà prenotare un posto e inserirsi nel grande gruppo che farà il giro delle 26 installazioni luminose, con annessa spiegazione.

Se la visita guidata è a pagamento, godere liberamente dei giochi d’acqua e luci è invece totalmente gratuito. La città apre le sue porte, e fino al 25 maggio è previsto un grande fluire di turisti.