Bermuda, tra meravigliose spiagge rosa e mare da sogno

Continua la lista dei Paesi di nuovo pronti ad accogliere i turisti provenienti da alcune zone del Mondo. Dopo la bella isola di Cuba e la tanto amata Giamaica è il turno delle Isole Bermuda. Questi veri e propri paradisi terresti riapriranno le loro frontiere, infatti, a partire dall’1 luglio.

Per accedere a tutte le meraviglie di questo territorio sarà necessario rispettare alcune semplici regole. Tutti i viaggiatori dovranno sottoporsi a un test per verificare l’assenza del virus entro 72 ore dalla partenza. Inoltre, sarà necessario possedere un’assicurazione sanitaria e indossare la mascherina dove richiesto. Infine, bisognerà compilare dei moduli non appena varcata la soglia di questi veri e propri Eden.

Piccole accortezze utili a vivere un’esperienza magica in luoghi in cui l’emergenza sanitaria è stata pressoché assente. E se vi state chiedendo il motivo per cui dovreste atterrare in questi capolavori della natura, ecco a voi una serie di meraviglie che vi convinceranno a farlo.

Questo arcipelago incantato vanta ben 300 isolotti di origine vulcanica e di cui solo 20 abitati. Ma nonostante questo la ricchezza storica e le bellezze naturali di queste località fanno innamorare alla follia chiunque vi ci metta piede.

Solcare questi lembi di terra è come vivere un vero e proprio sogno ad occhi aperti fatto di lidi paradisiaci e sfiorati da un mare calmo e ricco di sfumature. Ma non solo, le Bermuda sono anche storia, tradizioni e natura lussureggiante.

Da non perdere è certamente la città di Saint George dove, oltre alle spiagge incontaminate, si sviluppa anche una piazza pittoresca e numerosi reperti storici ricchi di curiosità. Ma se invece siete in cerca di bellezza superlativa non potrete certo fare a meno di andare a scoprire Church Bay, il posto ideale per fare snorkeling sulla principale delle Isole: Great Bermuda.

Altre meraviglie naturali da non perdere sono le grotte di cristallo, cavità che si ritiene abbiano milioni di anni e che ospitano formazioni spettacolari e un favoloso lago alimentato dall’oceano. Ma se amate i musei, l’arte, le architetture e la storia troverete il vostro migliore luogo al National Museum of Bermuda.

Ma queste sono solo alcune delle incredibili spettacolarità di questi diamanti in mezzo all’Oceano Atlantico. Per questo motivo non vi resta che prepararvi per andare a godere di natura che pulsa e vibra, e spiagge stupende dalla sabbia rosa con sole garantito e cielo azzurro.