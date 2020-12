Una balena a Manhattan. Avvistata più volte sotto la Statua della Libertà

editato in: da

Sembra una scena girata per un film destinato a fare incassi stellari in quel dì Hollywood e invece è successo per davvero: una balena è stata avvistata proprio sotto la Statua della Libertà di New York. Una sorpresa che ha entusiasmato chiunque si trovasse a passare nei pressi dell’imponente simbolo americano e che ha incanto il mondo intero grazie alla ripresa del video che trovate in questo articolo.

Probabilmente, chi si è trovato a passeggiare accanto al fiume Hudson, dopo il primo avvistamento, avrà pensato di aver avuto una visione, nessuno si aspetterebbe mai di veder nuotare un cetaceo nelle acque di New York. E invece la conferma è arrivata a seguito di altri avvistamenti: così fotografie e video hanno ripreso e confermato la presenza del grande mammifero.

Ma cosa ci fa una balena in questi tempi a New York? La risposta è arrivata direttamente dagli esperti, secondo i biologi, infatti, il grande cetaceo era in piena migrazione verso il sud, ma ha deciso di fermarsi proprio dei pressi della Statua della Libertà per fare una scorta supplementare di cibo prima di ripartire per il lungo viaggio.

E se pensate che si tratti di un evento unico e irripetibile vi sbagliate, non è la prima volta che una balena viene attirata dal fascino della Grande Mela. Nel 2016, infatti, un altro animale marino venne avvistato proprio nei pressi del fiume Hudson, all’interno del quale rimase per circa una settimana tra salti e piroette sotto gli occhi estasiati dei passanti.

Dopo lo stupore e l’ammirazione di quella visione, le barche che solcano il fiume sono state allertate di navigare con la massima cautela per non rischiare di ferire l’animale marino e consentirgli di continuare il suo viaggio in tutta tranquillità.

Appena le immagini sono state messe in rete, hanno fatto il giro del web in tempi record tra condivisione e commenti di stupore. Certo, l’evento non è unico ma è comunque raro e non stupisce la carica di viralità che si imbattuta sui social.

Grazie al video girato da Andrés Javier, il mondo intero ha potuto ammirare l’apparizione della balena così da allietare gli occhi di chi non può assistere da vicino allo show del mammifero.