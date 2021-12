Come in un film: puoi entrare nel mondo di Diabolik ed Eva Kant

Dai fumetti sfogliati con un mix di attesa, impazienza e anche ansia, al film che ci permette di vedere animate tutte quelle vicende che avevamo soltanto osservato con gli occhi, Diabolik ha sempre fatto parte del nostro immaginario. Ma ora il re del terrore è tornato e lo ha fatto in grande stile, conquistando i grandi schermi del nostro Paese, e non solo.

Proprio in occasione del lancio del film di 01 Distribution dei fratelli Manetti, e che ha come protagonista Luca Marinelli che interpreta proprio Diabolik, e Miriam Leone che indossa i panni della sensuale e bellissima Eva Kant, una nuova esperienza prende forma per permetterci di diventare parte dell’attesissima pellicola.

Oltre alla visione del film, dal 16 dicembre disponibile nelle sale italiane, possiamo infatti vivere un’incredibile e straordinaria esperienza virtuale fatta di suspence e numerosi colpi di scena. A Lanciare il Diabolik VR Experience è stata Rai Cinema che, con la collaborazione dell’Omar Rashid Gold Productions, ci porta direttamente sul set del film dei Manetti bros.

Grazie a un esclusivo contenuto in VR offerto a tutti i fan del re del terrore, ci sarà concesso di immergerci totalmente e completamente nell’atmosfera del film e così indossare i panni di Diabolik o di Eva Kant, provando anche a entrare nella loro mente.

Un vero e proprio viaggio nel film che ci permette di percorrere tutti i mondi che abbiamo conosciuto e ammirato fino a questo momento prima su carta e poi su schermo. L’esperienza è già disponibile a Torino, nelle sale CineVR del Museo Nazionale del Cinema di Torino per completare quella che è stata la mostra di grande successo Diabolik alla Mole.

Ma il mondo del re del terrore è ora accessibile a tutti perché dal 17 dicembre l’esperienza virtuale e immersiva arriverà sui nostri smartphone e su tutti i nostri device. Diabolik VR Experience, infatti, sarà fruibile dal 17 dicembre anche sull’App Rai Cinema Channel VR e sulla pagina Facebook di 01 Distribution e di Diabolik – Il film.

Grazie alla realtà virtuale, i fan del re del terrore potranno entrare nel suo covo e immergersi in un luogo fino a questo momento inaccessibile. Pronti a vivere questa nuova avventura?