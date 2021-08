Viaggio alle Canarie: stop all’obbligo del Green Pass

Mentre in Italia sta per entrare in vigore il Green Pass obbligatorio per gli spazi al chiuso e si discute sulla possibilità di utilizzarlo anche su navi, aerei e treni, ci sono delle isole che vanno completamente controcorrente rispetto al resto dell'Europa: le Canarie. Qui, infatti, è stato momentaneamente cancellato l'obbligo del Green Pass in alcuni contesti.

Stop provvisorio all'obbligo del Green Pass

La Corte Superiore di Giustizia dell’arcipelago spagnolo, come riporta la testata rtve.es, ha sospeso in via provvisoria le misure del governo locale, che imponeva di richiedere il certificato di vaccinazione o test diagnostici per accedere ai ristoranti e agli hotel.

Ma non solo, cadono anche il tetto d’occupazione al 50% che gli spazi chiusi avevano il dovere di riservare a chi in possesso del Green Pass - provvedimento impugnato dall’Asociación Hostelería Unida de Tenerife e dal Círculo de Empresarios y Profesionales de Tenerife del Sur - così come l’obbligo di chiusura totale dei locali da mezzanotte alle ore 6 del mattino, nonché il limite al 55% d’affollamento di stabilimenti, palestre, cinema, teatri, auditorium e centri culturali.

Attestato un rischio epidemiologico non preoccupante, le isole sono state liberate dalle imposizioni facendo inoltre leva sulla giurisprudenza della Corte Costituzionale spagnola e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, per le quali i dati relativi alla salute sono soggetti a privacy.

Anche la regione delle Asturie ha deciso di non richiedere il Green Pass.

Le regole per entrare alle Canarie

Per entrare alle Canarie rimane comunque l'obbligo di

compilare e firmare elettronicamente il modulo di controllo sanitario (FCS) prima del viaggio alle Isole Canarie;



Controllo sanitario in aeroporto consistente nella rilevazione della temperatura (per febbre si intende la temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C) e verifica visiva dell'assenza di sintomi.

coloro che hanno più di 12 anni devono soddisfare uno dei seguenti requisiti:

Certificato di vaccinazione attestante la ricezione da parte del titolare di un vaccino contro il COVID-19. Sarà richiesto il completamento dell’intero ciclo (l’ultima dose dovrà essere stata somministrata almeno 14 giorni prima dell’ingresso in Spagna). Si accetterà qualsiasi vaccino autorizzato ai fini della commercializzazione dall’Unione Europea (Agenzia europea per i medicinali EMA) e dall’OMS. Certificato attestante l’esito negativo di un test di diagnosi in grado di dimostrare infezioni in corso da COVID-19 a cui si è sottoposto il titolare. Si accetteranno test antigenici effettuati al massimo 48 ore prima dell’arrivo in Spagna e test NAAT (PCR, TMA, LAMP) svolti al massimo 72 ore prima dell’arrivo in Spagna. Certificato attestante che il titolare ha superato la malattia COVID-19, rilasciato almeno 11 giorni dopo il primo test NAAT (PCR, TMA, LAMP) con esito positivo. Il certificato è valido per 180 giorni.

Cosa fare al rientro in Italia

Pere rientrare in Italia la normativa prevede che all’ingresso nel Paese sia obbligatorio:

compilare la dPLF che sostituisce l’autodichiarazione;

presentare la Certificazione verde COVID-19 in una delle seguenti lingue: italiana, inglese, francese o spagnola e da cui risulti una delle seguenti condizioni: aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 da almeno 14 giorni;

in una delle seguenti lingue: italiana, inglese, francese o spagnola e da cui risulti una delle seguenti condizioni:

oppure

esser guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo);

oppure

essersi sottoposti a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo. I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza;

effettuato nelle prima dell’ingresso in Italia con esito negativo. i viaggiatori non in possesso del Green Pass e che abbiano soggiornato per almeno 14 giorni in uno stato C, possono presentare copia cartacea o digitale del referto del tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia.

La mancata presentazione anche solo di uno di questi documenti comporta che il soggetto sia sottoposto a isolamento fiduciario per 5 giorni, al termine dei quali verrà effettuato un tampone antigenico o molecolare.

Per tutti colore che avessero ancora problemi nel reperire il Green Pass, ecco una piccola guida su come scaricarlo.