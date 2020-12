Vuoi seguire gli spostamenti di Babbo Natale? Puoi farlo con questo gioco interattivo

editato in: da

Nessuno rinuncia alla magia di Natale, neanche in un anno così complicato come questo. E lo dimostrano tutte quelle iniziative pensate in Italia, e nelle altre città del mondo, per accendere in tutti il desiderio di una ritrovata felicità. Certo, non ci saranno i mercatini di Natale e non sarà possibile neanche curiosare all’interno della casa di Babbo Natale di Rovaniemi ma, al contrario, potremmo seguirlo online durante tutto il periodo natalizio.

Alle luci che si accendono nei quartieri delle metropoli e alle attività in streaming che ci catapultano direttamente in regni di neve favolistici, ecco che si aggiunge un gioco interattivo per tutta la famiglia. A firmarlo è stato Google che ha realizzato un vero e proprio villaggio natalizio dove i protagonisti assoluti sono Babbo Natale e i suoi folletti.

Basta un click, una connessione a internet e un device per seguire le avventure di Babbo Natale mentre prepara i regali e organizza ogni dettaglio per il grandioso viaggio che affronterà la notte della Vigilia. Il portale si apre con la presentazione di un caotico e animato villaggio interattivo all’interno del quale è possibile scoprire tutte le attività del Papà più famoso del mondo e dei suoi folletti.

Dalla pagina di benvenuto è possibile guardare dei video animati che raccontano le avventure di questo periodo, fare dei selfie, risolvere puzzle, aiutare Babbo Natale con i regali e persino dare vita a nuovi elfi che aiuteranno il Babbo più atteso di tutti tempi a preparare i regali.

E ovviamente, non mancherà la possibilità di seguire il viaggio durante la Vigilia. Secondo Google, il tempo stimato per la consegna dei regali ai bambini di tutto il mondo dura 25 ore. Si parte alle 22, ora locale, dall’estremo oriente della Russia.

Anche se il localizzatore di Babbo Natale non sarà attivo fino al 24 dicembre, potrete comunque divertirvi ad aiutare Babbo Natale con la preparazione del viaggio e non solo, potrete seguire lui e gli elfi mentre gironzolano per il villaggio per perfezionare gli ultimi dettagli prima della partenza.

E per quanto riguarda le norme di sicurezza assicuriamo anche noi: il villaggio è estremamente sicuro. Potete accedervi da qui: Santatracker.com.