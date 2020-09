“Viaggiate in Italia, è sicura”: Angela Merkel esorta i tedeschi a venire in vacanza da noi

editato in: da

La cancelliera Angela Merkel, grande fan dell’Italia come tanti tedeschi, ha invitato i propri connazionali a venire in vacanza nel nostro Paese. “Si può viaggiare in Germania e si può andare in zone non a rischio in Europa. In Italia, ad esempio, si agisce con grandissima cautela” ha dichiarato.

Così ha sconsigliato di affrontare viaggi all’estero in zone a rischio per il Coronavirus, ma ha indicato l’Italia come una meta possibile. Rassicurando i tedeschi li ha quindi esortati ad andare tranquillamente in Italia. “In Europa ci sono molte zone a rischio” ha infatti sottolineato la Merkel, “sarebbe poco indicato andarci per le vacanze”. Ma non in Italia.

Questo è decisamente un ottimo segnale per il nostro Paese, che sta soffrendo come non mai per la mancanza di turisti stranieri che neppure tutti gli italiani rimasti in Italia quest’estate sono riusciti a compensare. Secondo un recente studio condotto da Volagratis, solo il 54% gli italiani quest’estate ha viaggiato in Italia. Più dell’anno scorso, quando la percentuale di chi aveva scelto il Belpaese era solo del 36%, ma nel 2019 si poteva ancoa andare all’estero tranquillamente. L’estate post lockdown per il settore turistico italiano ha segnato un calo delle prenotazioni del 45% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Ma l’anno non è ancora finito. Nonostante i segnali di ripresa non siano buoni, visto anche l’aumento di casi di Covid-19 in Italia, ma soprattutto in alcuni Paesi d’Europa e soprattutto nel resto del mondo, l’iniezione di ottimismo che arriva direttamente dalla Germania, uno dei Paesi che ha saputo affrontare l’emergenza pandemia con la freddezza che lo contraddistingue, non può che farci bene e sperare che, con il ritorno dei tedeschi tornino anche gli altri stranieri, almeno gli europei. Per tutti gli altri dovremo attendere il ripristino dei voli internazionali. ma si sa che quando Angela proferisce verbo si mettono tutti sull’attenti!