Come viaggiare gratis a Buffalo, ai piedi delle Cascate del Niagara

Se l’America è in cima alla tua lista dei desideri, e sei in cerca di una soluzione low cost per visitarla, c’è un’occasione che fa al caso tuo: trovarsi un soggiorno tutto pagato a Buffalo, a due passi dalle Cascate del Niagara.

L’iniziativa nasce da un’azienda locale, la Oxford Pennant, che produce bandierine è che è guidata da un gruppo di ragazzi profondamente innamorati della loro città. Una città che, sita nel nord dello stato di New York, sulle rive del Lago Eerie, ha eleganti architetture neoclassiche ed è considerata “la più mite tra le città fredde” d’America. Da questo amore, la volontà di portare turisti qui non solo quando il tempo è soleggiato e le temperature si alzano, ma anche – e soprattutto – quando il cielo è grigio e la neve scende. Perché Buffalo ha tantissimo da offrire, anche nel cuore dell’inverno.

Qualche esempio? Le zip-line tra i silos del grano a Riverworks Brewing, il kayak lungo il Buffalo River per ammirare i “relitti” dell’era industriale, il pattinaggio sul ghiaccio a Canalside, la Albright-Knox Art Gallery che – aperta tutto l’inverno – ospita una tra le più belle collezioni d’arte moderna al mondo. Senza contare che le Cascate del Niagara si trovano a mezz’ora da qui, e durante l’inverno sono pura magia. «Non visiterai mai un posto con persone più gentili, che hanno davvero voglia di trasmettere e di condividere l’amore per la loro città», hanno dichiarato gli organizzatori dell’iniziativa.

Ma cosa c’è in palio, esattamente? Volo aereo di andata e ritorno da un qualsiasi aeroporto degli Stati Uniti (ecco dunque che il contest è interessante soprattutto per chi ha già in programma un viaggio negli USA, ma vuole estenderlo o arricchirlo senza sborsare un centesimo) per un weekend a scelta tra l’8 febbraio e il 10 marzo 2019, due notti in hotel e tutta una serie di gift card da 500, 200, 100 e 50 dollari da utilizzare in ristoranti, negozi e locali della città, oltre a 150 dollari da spendere come meglio si crede, magari per una visita alle Cascate del Niagara. Per candidarsi, è sufficiente lasciare la propria mail sul sito: i vincitori saranno avvisati l’1 febbraio.