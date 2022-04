Viaggia a partire da soli 4,99 euro fino a fine giugno

L’estate si avvicina e arrivano anche nuove offerte per viaggiare al prezzo di una colazione. Ryanair, la compagnia aerea low cost irlandese, ha lanciato una promozione alla quale è davvero difficile resistere: voli per tantissime destinazioni a partire da soli 4,99 euro.

Ryanair, la nuova offerta: le regole

Fino alla mezzanotte di domenica 1 maggio avrete la possibilità di acquistare biglietti per tante incredibili destinazioni partendo da soli 4,99 euro. È bene sapere, però, che l’offerta di riferisce esclusivamente ai viaggi che verranno effettuati dall’1 maggio 2022 fino al 30 giugno dello stesso anno.

In tempo in tempo per ammirare gli ultimi scampoli di primavera, e l’inizio della bella stagione, che magari in alcune delle destinazioni scelte è già al suo massimo splendore. Ma dove andare approfittando di questa offerta che vale per tutto il weekend?

Le migliori mete in cui viaggiare

Con voli a partire da soli 4,99 euro potreste raggiungere Agadir, in Marocco. È la capitale della regione di Sous Massa Draa e si trova lungo la costa occidentale del Paese. Arriverete in un luogo l’ambito dalla forza e dalla bellezza dell’Oceano Atlantico e che si distingue per essere moderno, ma anche apprezzato soprattutto per la sua spiaggia lunga oltre 10 chilometri. Una città circondata da quartieri residenziali, ma con un lungomare che possiamo definire da sogno. Il luogo ideale per trascorrere un paio di giorni in completo relax prima di partire alla volta di altre meravigliose destinazioni di questo Paese considerato la Porta dell’Africa. I voli per Agadir partono dall’aeroporto di Milano Bergamo, Roma Fiumicino, Bologna, Napoli, Pisa e Torino.

Oppure, sempre a partire da soli 4, 99 euro, potreste prenotare un viaggio per Zara in Croazia, una città moderna, graziosa e che affascina il visitatore con la sua capacità di coniugare natura e ingegno umano. Senza sottovalutare che è anche una buona base di partenza per conoscere tutte le bellezze di questo spettacolare Paese. Tante le cose da non perdere, ma l’attrazione più particolare è sicuramente l’organo marino che permette al mare di creare sorprendenti melodie: sette gradoni che digradano verso il mare al di sotto dei quali sono collocate 35 canne, ognuna collegata a diverse corde musicali. I voli per Zara partono dall’aeroporto di Pisa e Roma Fiumicino.

Infine, per soli 7,99 euro potreste andare a Salonicco, in Grecia. Situata sul Golfo Termaico del Mar Egeo, è una città che sorprende per la sua vivacità e il suo grande fascino storico e culturale. Erroneamente sempre sottovalutata, è la seconda città più grande del Paese e rappresenta un mosaico unico di diverse culture e civiltà. Da queste parti edifici storici, templi bizantini, musei ricchi di storia e mura medievali, rendono l’esperienza di viaggio davvero indimenticabile. Inoltre, è anche un punto di partenza ideale per visitare la splendida Penisola Calcidica, una zona costiera ricca di fascino con spiagge paradisiache e angoli particolarmente pittoreschi, oltre a essere un punto di imbarco per raggiungere le incontaminate Isole Sporadi. I voli per Salonicco partono dagli aeroporti di Milano Bergamo, Roma Ciampino, Bologna, Napoli e Venezia Treviso.

Non resta che approfittare di questa offerta valida per tutto il weekend e partire il prima possibile verso una destinazione da sogno.