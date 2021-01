Viaggi di nozze: l’Italia conquista il secondo posto come meta più ambita

editato in: da

Qual è il momento più magico e romantico per ogni viaggiatore che ha scelto di condividere la vita, e le esplorazioni, con la sua dolce metà? Il viaggio di nozze, ovviamente! Un’esperienza unica e irripetibile che suggella un patto d’amore e che merita, ovviamente, una cornice altrettanto speciale così come lo è stato il matrimonio.

Sulle mete della luna di miele, infatti, non si scherza. Ci sono persone che, proprio in occasione del viaggio di nozze, decidono di scegliere la destinazione che hanno sempre sognato, quella che era lì, proprio in cima della wishlist e che attendeva solo di essere spuntata, per vivere esperienze che ricorderanno per tutta la vita.

Tra le mete più ambite ecco che troviamo anche il BelPaese. Questo vi stupisce? Sole, cielo e mare, arte e cultura e meraviglie naturali attirano qui da tempi antichi viaggiatori di tutto il mondo. E non sorprende che, proprio tra queste meraviglie i neo sposi ritrovino quella dose di romanticismo che serve a rendere memorabile un viaggio. E alcune delle nostre città, questo è certo, ne hanno da vendere.

A confermare la propensione di scegliere lo stivale come destinazione dei viaggi di nozze è stato il tour operator Kuoni che, a seguito di una ricerca basata sul celebre social Pinterest, nonché fonte di ispirazione di tantissimi viaggiatori, ha confermato che l’Italia è seconda solo dopo a Bali come meta per la luna di miele perfetta.

Ad avvalorare la ricerca sono state le decine di migliaia di bacheche dedicate proprio alla honeymoon, all’interno delle quali il fascino intramontabile di città come Roma, Venezia e Firenze e delle pittoresche e magiche località della costiera amalfitana, ha vinto su tutto.

L’Italia è quindi al secondo posto tra le destinazioni più scelte e desiderate dai futuri sposi: tra borghi incantanti, coste bagnate dal mare cristallino e luoghi di arte e di cultura, il nostro Paese è secondo solo all’ affascinante e suggestiva Bali, battendo anche le Hawaii.

Dopo l’Italia, infatti, tra le mete più cercate dai viaggiatori per la luna di miele troviamo le Maldive, la Thailandia, il Messico, la Grecia e l’Irlanda.