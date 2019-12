Da Venezia a Londra, un viaggio a bordo del treno Anni ’20

editato in: da

L’Orient Express è uno dei treni più romantici che esistano al mondo. Immaginatelo quando, negli Anni ’20, I passeggeri, sofisticati e ingioiellati, erano soliti occupare le eleganti cuccette tutte sete e velluti, Per poi incontrarsi seduti al tavolo del vagone ristorante sorseggiando un calice di Champagne e stuzzicando un macaron.

Tra poco il mitico treno, che oggi si chiama Belmond Venice Simplon-Orient-Express, tornerà a viaggiare come negli Anni ’20, riportando i fortunati viaggiatori indietro nel tempo.

Dal 27 al 29 marzo 2020, il treno storico ripartirà da Venezia in direzione Londra per un viaggio memorabile attraverso l’Europa a bordo del quale si svolgerà “The Party”.

Il viaggio ha inizio da un altro luogo iconico, l’Hotel Cipriani a Venezia, dove gli ospiti parteciperanno a una festa in stile “Grande Gatsby”.

La mattina seguente, si sale a bordo dell’Orient Express e si prende posto nella propria esclusiva cabina. Inutile dire che il viaggio attraverso l’Italia, l’Austria, la Svizzera, la Francia e parte del Sud dell’Inghilterra, valicando le Alpi e costeggiando laghi di montagna, promette di essere estremamente suggestivo.

A bordo del treno è d’obbligo una tenuta elegantissima. Tutte le 17 carrozze, originali degli Anni ’20, saranno allestite appositamente per questo viaggio e per “The Party,” tanto che gli ospiti saranno intrattenuti da feste a sorpresa sul treno e anche a terra.

Curiosi di conoscere il prezzo di questo viaggio destinato a pochi? Quasi 4.500 euro a persona. Comprende una notte al Belmond Hotel Cipriani in una stanza con vista giardino, la festa in hotel, il viaggio in camera doppia sul treno, vitto e bevande incluse e gli eventi a bordo del Venice Simplon-Orient-Express.