Vasco Rossi in vacanza sul Lago di Garda

Vasco Rossi si conferma grande amante del Lago di Garda e, come ogni anno, si concede una vacanza in uno dei suoi luoghi preferiti.

Prima del tour che lo terrà impegnato per mesi, Vasco ha deciso di ricaricare le proprie energie in uno dei suoi luoghi preferiti. Ancora una volta dunque eccolo presso il lussuoso resort Villa Paradiso, a Gardone Riviera. A confermare la sua presenza è stato lo stesso rocker, che ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram.

Il filmato mostra chiaramente l’inconfondibile paesaggio del Lago di Garda e altre foto dalla Villa Paradiso, location che sceglie oramai da diversi anni. In questi giorni a Gardone non è mancata l’accoglienza calorosa dei fan, che l’hanno aspettato in strada per gli autografi e i selfie di rito, oltre a qualche paparazzo in cerca di esclusive.

Una località splendida, da sempre meta ideale per i personaggi dello spettacolo, italiani e stranieri. Ormai da anni all’appello non manca il nome di Vasco Rossi, frequentatore assiduo di questa località, perfetta per chi cerca una vacanza all’insegna della pace e del relax. Un luogo di pace assoluta, in grado di ispirare anche i grandi della letteratura italiana. Basti pensare a Gabriele D’Annunzio, che scelse di realizzare proprio qui la sua dimora, il Vittoriale.

Un complesso imponente, che vanta circa nove ettari. Sito sulle colline del borgo, offre un panorama mozzafiato sull’intero lago, approfittando di una posizione privilegiata. Il poeta è stato uno dei più grandi amanti del Garda, che ha descritto come “di una bellezza improvvisa e indicibile”. Scelto inizialmente per terminare Il notturno e poi diventato dimora definitiva del Vate, oggi è un museo dagli arredi sfarzosi ed eccessivi, in linea con la personalità del poeta.

I paesi del Garda sono stati da sempre molto amati dai letterati, prima di D’Annunzio anche da Goethe e addirittura Catullo scelsero di soggiornare in queste località. Ora sono sempre di più meta di un turismo d’élite, tra resort e ristoranti stellati da guida Michelin, come il rinomato Villa Fiordaliso. Un’atmosfera da vip dunque, con tantissimi turisti pronti a dare la caccia ai propri personaggi dello spettacolo preferiti. Villa Paradiso ha ospitato ad esempio anche Tina Turner e Bradley Cooper, mettendo a disposizione una pluriennale esperienza nella creazione di percorsi detox, con trattamenti specifici per ogni esigenza.