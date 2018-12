Regalati una vacanza da VIP, soggiorna nelle case amate dalle star

editato in: da

Il sogno di tantissimi fan è ormai realtà. Si può infatti soggiornare per una splendida vacanze nelle case appartenute a svariate star, da Penelope Cruz a Frank Sinatra.

I fan delle star di Hollywood pagherebbero qualsiasi cifra per poter mettere piede nelle loro sfavillanti abitazioni, magari soggiornandovi per una notte. Basti pensare a Bling Ring, film di Sophia Coppola basato su fatti realmente accaduti, in cui un gruppo di giovanissimi s’intrufolava nelle case delle star, portando via qualche ricordino. Ora tutto questo è possibile e soprattutto legale, grazie al sito HomeAway, che ha messo insieme un catalogo davvero niente male. Al suo interno sono presenti luoghi di assoluto lusso, spesso utilizzati da vip per le proprie vacanze, e case in precedenza adibite a set cinematografici, al centro di scene del cinema moderno.

Sarà possibile optare per un bungalow a Bora Bora che era solito ospitare Marlon Brando. Oltre a sentirsi una star, si potrà godere di una vista panoramica da sogno, nell’area settentrionale dell’isola, particolarmente calma e riservata, come si addice a un vero vip. Decisamente più ampia invece la Bougainvillea House Villa di George Town, alle Bahamas, che ha visto alternarsi innumerevoli star, da Penelope Cruz ad Javier Bardem, passando per Glenn Close e Ronda Rousey. È possibile organizzare una maxi vacanza tra amici, fino a un massimo di 18 persone in villa, tra panorami incredibili e tanti possibilità per attività sportive.

Se invece doveste trovarvi a Los Angeles, sarà possibile mettere piede in un luogo ricco di storia, ovvero l’appartamento in cui alloggiava Frank Sinatra nei suoi periodi trascorsi ad L.A. negli anni ’60. La Penfold Mansion vanta quattro camere da letto e cinque bagni, nell’area principale. Se invece si guarda a quella dedicata agli ospiti, ecco che il novero delle stanze da letto sale a cinque e quello dei bagni a sei.

Volando infine in Jamaica, a Montego Bay, è a disposizione la Hammerstein Highland House, che vanta circa 70mila metri quadrati di terreno. È qui che venne scritto Tutti insieme appassionatamente e si tratta di un luogo così noto tra le star che negli anni ha ospitato anche l’amatissima Meryl Streep. Un luogo privato ma splendido, con tanto di domestici, maggiordomo, chef e giardiniere privato. All’interno si troveranno inoltre una spa e una stanza in legno per poter meditare e praticare yoga.