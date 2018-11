Vacanze alle Maldive con volo gratis: il Black Friday di Sea Explorer

editato in: da

Il Black Friday più lungo? È quello di Sea Explorer: una vacanza alle Maldive con volo aereo gratuito, fino a febbraio 2019.

Sea Explorer, brand dello storico operatore milanese African Explorer che è nato da poco ed è dedicato alle proposte balneari, ha deciso di fare un regalo a tutti i viaggiatori che intendono partire per una vacanza alle Maldive, meta paradisiaca per eccellenza.

A spiegare il motivo dell’iniziativa è stato Alessandro Simonetti, titolare di African Explorer: «Per far seguire alle agenzie la corrente del Black Friday, abbiamo pensato di lanciare offerte a tempo limitato che permetteranno ai viaggiatori di partire per le Maldive senza pagare il volo», ha dichiarato. Confermando così un’importante promozione che segue di poco il successo delle Flash Winter Sales, con cui Sea Explorer ha esaurito tutti i posti disponibili per Natale, Capodanno e per il mese di gennaio.

Così, se si prenota entro le 18.00 di lunedì 26 novembre, e si parte poi entro il febbraio del prossimo anno, i voli Alitalia (diretti) da Milano Malpensa alle Maldive è in omaggio. Nel dettaglio, si risparmiano 660 euro a persona su un soggiorno di 9 giorni e 7 notti all’Angsana Velavaru: la Beachfront Villa costa così 1990 euro (anzinché 2650) in trattamento di Bed&Breakfast, e 3090 (anziché 3750) se si sceglie l’All Inclusive. Al Vakarufalhi Island Resort la Beach Villa costa 2760 euro in pensione completa, mentre la Water Villa 3.460 (con un risparmio di 500 euro in entrambi i casi). Le partenze? Il 2, il 9, il 16 o il 23 febbraio 2019.

Resort straordinari, in cui ora è possibile soggiornare a fine inverno approfittando di una promozione specialissima. L’Angsana, nell’atollo di Dhaalu ( 150 km a sud di Male), è un resort a cinque stelle circondato da palme e alberi tropicali, accanto ad una barriera corallina straordinaria e perfetta per vivere un sogno maldiviano. Il Vakarufalhi, nell’atollo di Ari, è invece perfetto per una vacanza all’insegna del relax a contatto con la natura e il mare, grazie al meraviglioso reef a pochi metri dalla spiaggia.