Se fai le vacanze in Friuli Venezia Giulia puoi sciare gratis

editato in: da

Chi trascorre un weekend invernale sulle montagne del Friuli Venezia Giulia può andare a sciare gratis. L’iniziativa dura tutto il mese di marzo e consente a chi sceglie di soggiornare negli hotel delle località sciistiche friulane di avere lo skipass gratuito per tutta la durata della vacanza.

Non solo si risparmia quindi sugli impianti sciistici, ma, finite le vacanze di Carnevale e le settimane bianche, sono scesi anche i prezzi degli hotel, pertanto scegliere di andare in montagna ora, dove tra l’altro, per via delle condizioni meteo favorevoli, sta anche nevicando copiosamente, è un’ottima idea di vacanza.

La promozione è valida nelle sei località sciistiche friulane, che la estendono a tutta la stagione invernale, come Sappada, per esempio. Uno dei borghi più belli del Friuli, elencato tra i Borghi più belli d’Italia, è un vero gioiello delle Dolomiti e, d’inverno, quando tutto o imbiancato dalla neve, sembra un presepe vivente. È un paese nato dal legno. La sua caratteristica è proprio l’architettura tradizionale molto ben conservata, la cosiddetta struttura “a Blockbau” tipica della cultura tedesca. Nel 2018 Sappada era stato colpito da un’eccezionale tempesta e gli altri 11 borghi friulani si sono uniti in un’iniziativa di solidarietà per salvare il paese e il resto della montagna. Un posto bellissimo, anche per chi non scia.

Anche a Sella Nevea, nel tarvisiano, lo skipass è gratuito. Questa località a 1.190 metri di altitudine si trova in una splendida conca incastonata tra il Monte Canin e lo Jôf di Montasio e consente di sciare anche in Slovenia grazie al collegamento con gli impianti d’oltreconfine di Bovec.

Così come si scia gratis a Zoncolan, una rinomata località sciistica della Carnia con un esteso comprensorio di oltre 22 chilometridi piste dove sciare o dedicarsi allo snowboard.

Sulla via del ritorno, vale la pena fare una sosta in una delle città d’arte friulane che hanno dato il via a nuovi tour per la stagione: Trieste Classica, La magia di Miramare, Trieste città di poeti e scrittori, L’anima multi religiosa di Trieste, Porto Vecchio e il Magazzino 26, Aquileia, tour classico e Man, Cividale del Friuli e Palmanova.