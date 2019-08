Vacanza nel cottage come vicini di casa di William e Kate

editato in: da

Se volete diventare vicini del duca e della duchessa di Cambridge, è il vostro momento.

Ricordate Anmer, il piccolo villaggio del Norkfolk salito alle cronache subito dopo il loro matrimonio? Qui la Regina Elisabetta ha comperato come dono di nozze un’imponente villa per William, l’adorato nipote, dove potersi trasferire e dedicare a una delle sue passioni: guidare elicotteri di salvataggio.

Proprio in questo posto hanno messo da pochissimo in affitto un piccolo cottage per quasi 800 euro al mese. Se vi sembrano troppi, mettete in conto che ci sono soltanto 29 abitazioni e dei 63 abitanti del paese, 5 sono membri reali e per la precisione si tratta di Kate Middleton, suo marito William -futuro re d’Inghilterra- e i loro tre figli George, Charlotte e Louis.

Due camere da letto e un bel giardino, per abitare sull’altro lato della via principale, si trova al 20 di Cherry Tree, sulla quale affaccia la residenza reale, una villa di 10 stanze dove la coppia ha vissuto in pianta stabile dal 2013 al 2017, ora usata solo per le vacanze.

Nel periodo in questione, gli ingenti lavori di ristrutturazione, sono valsi notevoli critiche alla Duchessa che ha seguito personalmente e progettato alcuni interventi tra cui la costruzione di una piscina, un campo da tennis e un grande giardino. Nonostante la posizione non proprio centrale, il paese si trova vicino a molti amici della coppia.

Ad esempio, il padrino del piccolo George, William Van Cutsem e sua moglie Rosie Ruck-Keen vivono a Hilborough, che dista 40 minuti da Anmer Hall, mentre la cugina di William da parte di madre Laura Fellowes e il marito Nick Pettman abitano nel West Norfolk.

Se vi viene l’idea di informarvi per il cottage in affitto, sappiate però che non esiste arredamento e ha scale molto ripide; viene affittato da Sandrigham Estate, l’agenzia che si occupa di gestire le proprietà di 13 villaggi che si trovano intorno alla residenza della Regina Elisabetta.

Se da una parte ci saranno diverse cose da sistemare, dall’altra non vi annoierete, in attesa di incontrare uno dei vostri idoli: ci sono un club con un cinema interno e una zona barbecue all’esterno, il Women’s Institute dedicato alle tematiche femminili, un bocciodromo molto frequentato. Per comperare qualcosa da mangiare c’è uno spaccio e non manca la chiesa, datata 14esimo secolo.

Attenzione però, non si tratta solo di una scelta economica: per essere ammessi alla candidatura bisogna rispondere a precisi requisiti che verranno poi valutati dalla severa agenzia che ce l’ha in carico. Di certo per gli amanti dei gatti non ci sono possibilità, più aperta la questione cani di cui la Regina è una grande appassionata, ma è solo un punto dell’infinita lista redatta.