Una notte gratis nei b&b d’Italia: come e quando

L’Italia è il Paese con il maggior numero di bed and breakfast d’Europa. Una formula low cost di successo per concedersi una vacanza senza spendere troppo. Per il weekend del 27 giugno, il circuito dei b&b regala una notte se se ne prenotano almeno due. Un’ottima occasione per regalarsi un fine settimana fuori porta godendosi le bellezze del nostro Paese.

Ci sono baite di montagna, ville nobiliari, casali di campagna o dimore storiche, strutture familiari nei borghi più belli della nostra Penisola della penisola o nei centri storici delle città d’arte. C’è solo l’imbarazzo della scelta, ora che i confini regionali sono stati riaperti e che ci si può finalmente spostare su e giù per lo Stivale.

Il B&B Day, giunto quest’anno alla 14^ edizione, offre quindi la possibilità di regalarsi una mini una vacanza a metà prezzo.

Si può scegliere di tascorrere un weekend nella campagna piemontese o siciliana o in quella toscana immersi nella natura e fare rilassanti passeggiate all’aria aperta. Ma si può anche optare per una città, come Milano oppure Napoli.

Ci sono strutture in riva ai laghi, dal Garda del Veneto, della Lombardia e del Trentino, al Lago Maggiore al meno turistico Lago d’Iseo. E nei borghi storici, migliaia di piccoli gioielli che non si smetterebbe mai di scoprire. Tra i più belli, Montepulciano e San Gimignano, in Toscana, Polignano a Mare, in Puglia, Riomaggiore alle Cinque Terre, in Liguria, o ancora Bobbio, uno splendido borgo medievale in Emilia Romagna.

Per chi non vede l’ora di andare al mare, ci sono b&b anche nelle più famose località di villeggiatura, da Rimini a Baunei, nella splendida Sardegna, dove c’è una delle spiagge più belle d’Italia, o ancora a Portoferraio, sull’Isola d’Elba.