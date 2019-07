Una giostra di Swarovski tra le Alpi Tirolesi

editato in: da

La magica giostra di Swarovski nelle Alpi del Tirolo

Tra le Alpi Tirolesi, nel giardino del Swarovski Crystal Worlds di Wattens, in Austria, c’è un carosello che incanta grandi e bambini.

È il carosello ideato dal designer spagnolo Jaime Hayon e illuminato con 15 milioni di cristalli Swarovski che gli donano un’aurea davvero sognante.

A pochi chilometri da Innsbruck, i maestosi Mondi di Cristallo di Swarovski rappresentano una delle attrazioni più visitate di tutta l’Austria. Tante, infatti, sono le installazioni commissionate negli anni nel giardino di Swarovski e con il carosello “magico”, che parla di feste itineranti, i bambini potranno rivivere la magia di quei tempi.

Immersa in una location da favola, la giostra di epoca vittoriana che richiama alla mente l’immaginario delle fiabe, è uno spettacolo per gli occhi: tazze, animali fantastici e specchi dalle cornici dorate riflettono la luce dei cristalli Swarovski incastonati su 12 pannelli a soffitto e 16 a parete.

Seppur reinventata in chiave moderna, con i toni del bianco e del nero, la giostra di Jaime Hayon conserva il suo fascino nostalgico. Animali fantastici si trasformano in inaspettati sedili, facce stravaganti, ispirate alle maschere africane, decorano il tetto, e la tenda del carosello diventa la gonna di un personaggio dei fumetti.

Un’opera impressionante la cui magica atmosfera fa subito volare con la fantasia in quel mondo fatato fatto di principesse e cavalieri. Ed è proprio da loro che nasce la storia del carosello: si narra, infatti, che il carosello sia nato da un gioco di addestramento come esercizio di equitazione tra guerrieri arabi e turchi. Il gioco prevedeva il lancio di palla di argilla piena di profumo tra i corridori. Colui che non riusciva a prendere la palla, rimaneva imprigionato nel profumo.

Qui i sogni dei bambini prenderanno forma: le bambine si sentiranno delle vere principesse e i bambini coraggiosi cavalieri pronti a scagliarsi contro qualche mostro che abita la loro fantasia.

Con un’altezza di 6,5 metri e una lunghezza di 12,5 metri, il carosello può ospitare fino a 28 passeggeri. Anche i più grandi non potranno fare a meno di un giro su questa incredibile giostra e ritrovarsi catturati nell’entusiasmante mondo delle favole. Siete pronti a tornare bambini?