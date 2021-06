L’Umbria è la meta più cercata per le vacanze

editato in: da

Questi posti ti faranno innamorare perdutamente dell’Umbria

Altroché spiaggia e mare, quest’anno gli italiani andranno in vacanza sull’Appennino. Secondo l’ultimo report di Google, diffuso nel bollettino dell’Ufficio studi Enit sull’andamento del turismo, la meta più cercata per l’estate italiana è l’Umbria.

La Regione più verde d’Italia è infatti al primo posto nella top ten delle ricerche alla vigilia delle vacanze, che ha ottenuto con il punteggio massimo (100 su 100), seguita dalla Campania (91%), dalla Lombardia (71%), dal Piemonte (70%) e a seguire da Marche, Valle d’Aosta, Toscana e Puglia a pari merito con il 63 per cento così come Emilia Romagna e Lazio con il 62 per cento e anche Liguria e Veneto con il 55 per cento.

Terra di castelli, antichi borghi, artisti, Santi, città d’arte, terme, vigneti e dolci colline, l’Umbria, con il suo paesaggio inconfondibile, sa come far innamorare perdutamente chiunque decida di visitarla. Una Regione da sogno e da scoprire angolo dopo angolo e che, grazie alla sua verdeggiante natura, viene considerata “il cuore verde d’Italia“, sicuramente la meta ideale per un’estate alternativa al mare.

L’Umbria è anche la Regione ideale da girare con il camper, un trend che sta crescendo in modo esponenziale da un anno a questa parte, da quando, in pratica, è iniziata la pandemia. Secondo i dati di Assocamp, il 2020 ha visto in Europa i camperisti crescere del 30% e si stima che i dati trovino ancora conferma nel 2021.

L’Umbria racchiude alcuni dei luoghi più famosi d’Italia. La Cascata delle Marmore, per esempio, nella Valnerina, una delle le più alte d’Europa, divisa in tre fragorosi salti, ma anche borghi medievali tra i gioielli del nostro Paese come Spello e i parchi come quello dei Monti Sibillini, un tripudio di colori e di natura con paesaggi tipici dell’alta montagna nonché meta perfetta per gli amanti del trekking, delle escursioni e delle emozioni autentiche.

Ma L’Umbria è anche Assisi, la città di San Francesco, dove arte, storia, fede e capolavori artistici e architettonici sono capaci di attrarre turisti da ogni parte del mondo. Così come è il luogo in cui si può assistere a uno dei fenomeni naturali più bello, quello di Castelluccio di Norcia, la “Fiorita” (o Fioritura), uno spettacolo naturale talmente sorprendente da aver stregato anche il National Geographic. Per trascorrere una vacanza in Umbria, partendo magari da Assisi, si può prenotare un hotel su Booking.