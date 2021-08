Tutte le rotte di viaggio della nuova compagnia aerea ITA

editato in: da

A partire dal prossimo 15 ottobre, l’eredità di Alitalia passerà nelle mani di Ita (Italia Trasporto Aereo), la “nuova” compagnia di bandiera che rompe il silenzio sulle 45 rotte che la riguarderanno. Alitalia, infatti, non venderà più biglietti aerei già a partire dalla mezzanotte del 25 agosto, per quanto riguarda le tratte successive al 15 ottobre 2021. Un bel cambiamento per tutti i viaggiatori affezionati alla “vecchia” Alitalia e che dovranno riabituarsi ad una nuova compagnia aerea.

Le rotte disponibili per l’inverno 2021

Delle 45 rotte che prenderanno il via già da ottobre, 21 sono nazionali, 20 internazionali e 4 intercontinentali. Tutte le destinazioni saranno servite da Roma e Milano. La programmazione è stata resa nota nel dettaglio come segue:

Da Roma Fiumicino : Algeri, Atene, Barcellona, Bologna, Boston, Il Cairo, Genova, Tokyo Haneda, Milano Linate, Madrid, Malta, Miami, Monaco, Nizza, Tirana, Tel Aviv, Torino, Trieste, Tunisi, Venezia, Verona, Zurigo.

: Algeri, Atene, Barcellona, Bologna, Boston, Il Cairo, Genova, Tokyo Haneda, Milano Linate, Madrid, Malta, Miami, Monaco, Nizza, Tirana, Tel Aviv, Torino, Trieste, Tunisi, Venezia, Verona, Zurigo. Da Roma e Milano : Alghero, Amsterdam, Brindisi, Bari, Bruxelles, Cagliari, Comiso, Parigi CDG, Catania, Francoforte, Ginevra, New York, Londra, Napoli, Olbia, Palermo, Reggio Calabria, Lamezia Terme.

e : Alghero, Amsterdam, Brindisi, Bari, Bruxelles, Cagliari, Comiso, Parigi CDG, Catania, Francoforte, Ginevra, New York, Londra, Napoli, Olbia, Palermo, Reggio Calabria, Lamezia Terme. Da Milano Linate: Düsseldorf, Parigi Orly e Pescara.

Già a partire dalla primavera del 2022, Ita prevede di arricchire l’offerta internazionale tramite collegamenti con Buenos Aires, Los Angeles, Washington, San Paolo e ulteriori città europee.

La vendita dei biglietti aerei è già cominciata sul sito ufficiale e presso le biglietterie e agenzie di viaggio, sebbene non tutti siano attualmente disponibili. La compagnia sta infatti ultimando il processo di certificazione necessario per avviare la commercializzazione dei biglietti, aspetto fondamentale soprattutto per le destinazioni fuori UE.

Lo stop (temporaneo) è previsto anche per alcune rotte italiane servite in continuità territoriale con Alitalia, come Alghero, Olbia, Comiso e Cagliari. Per ora è ancora Alitalia l’assegnataria dei bandi, e non potrà rilevarle finché la compagnia non cesserà ufficialmente le operazioni.

Chiunque abbia già in mano un biglietto Alitalia, potrà cambiare la prenotazione o la destinazione, oppure richiedere il rimborso del volo. Maggiori informazioni saranno rivelate nei prossimi giorni, dato che al momento il Ministero dello Sviluppo Economico sta lavorando all’atteso “Decreto Biglietti”.

Ita ha scelto di restare fedele alle tariffe aeree di Alitalia: sui sito è possibile trovare voli per l’Italia a partire da 39 euro a tratta e voli per l’Europa a partire da 79 euro.