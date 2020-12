Tutta la magia del Natale di Singapore direttamente a casa tua

editato in: da

Quello 2020 sarà un Natale particolare che si festeggerà per la maggior parte del tempo in casa a causa della pandemia da Covid-19 che ha colpito tutto il mondo. Per non rinunciare alla magia di una delle feste più amate da grandi e piccini, Singapore ha però pensato di regalare un’esperienza alternativa sfruttando la magia del digitale.

Tutti i viaggiatori che non potranno arrivare qui, infatti, grazie ad un pc o uno smartphone potranno scaricare l’applicazione mobile e desktop del Virtual Christmas Wonderland 2020 oppure collegarsi al sito www.christmaswonderland.sg e iniziare a navigare in un fantastico regno virtuale dove tutto è addobbato a festa. Musiche, immagini, luci, colori: il tutto godibile grazie ad una grafica iper-realistica e contenuti altamente interattivi, direttamente dal divano di casa, anche insieme a propri cari.

Del resto la città del Leone è nota per gli spettacoli con giochi di luce natalizi. E Orchard Road, una delle vie principali e più rinomate di Singapore dove spiccano vetrine firmate da stilisti di fama mondiale e un’offerta gastronomica di alto livello, ne è un esempio. Ogni anno questa magnifica via, nel periodo di festa, accoglie con colori e meravigliosi effetti speciali migliaia e migliaia di viaggiatori.

Anche quest’anno la via è addobbata a festa, ma solo i singaporeani (almeno per il momento) potranno percorrerla fisicamente. Tutto il resto del mondo potrà però farlo (fino al 1° gennaio) grazie al sostegno della tecnologia con un tour virtuale tra le zone più belle di Singapore come Orchard Road, appunto, il parco di Gardens by the Bay, Tanglin e Somerset Road.

Un’ultima curiosità. Ogni anno a Singapore, anche nota come la città dei primati, le luci sono tematiche con un messaggio differente da diffondere, di volta in volta, ai visitatori. Per il 2020, grazie alla collaborazione con l’azienda Hitachi attiva nel campo dell’innovazione sociale, è stato scelto il tema “Love this Christmas” parallelamente a “Hitachi Social Innovation is Powering Good” con la volontà di illuminare il mondo per renderlo un posto migliore.

E a proposito di luci, l’iconico Marina Bay Singapore Countdown che da sempre dà il benvenuto al nuovo anno, per il 2021 vuole celebrare le speranze e le aspirazione dell’anno che verrà. Come? Con 60 fasci di luce che per tutto dicembre illuminano per 3 minuti, ogni 15 minuti, lo skyline di Marina Bay. Il 31 dicembre, poi, questa installazione proietterà fasci luminosi verso il cielo per simboleggiare l’unità, la positività e la resistenza.

Un buon auspicio per il 2021 nella speranza si possa tornare non solo alla normalità, ma anche ai viaggi che fanno tanto bene all’anima.