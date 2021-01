Troina, il borgo siciliano dalle case a 1 euro conquista la CNN

editato in: da

L’idea lanciata dagli amministratori locali dello splendido borgo siciliano di Troina, di vendere le case a 1 euro per recuperare i tanti immobili abbandonati e rilanciare i quartieri disabitati, è piaciuta anche alla CNN.

L’emittente televisiva statunitense ha infatti dedicato a questo grazioso borghetto dal fascino antico un intero servizio, raccontando al mondo le sue bellezze.

Situato a circa 1.100 metri di altitudine, all’interno della riserva incontaminata del Parco dei Monti Nebrodi, il borgo di Troina è anche soprannominato come “il balcone più alto della Sicilia” perché dalla sua altezza offre scorci davvero unici e spettacolari.

Entrato a far parte, nel 2019, nel circuito dei Borghi più belli d’Italia, con i suoi novemila abitanti questo borghetto è un vero paradiso, isolato dai rumori della città e immerso in uno spettacolo naturale unico, con un immenso bosco, in cui fare lunghe passeggiate incontrando anche lo splendido lago Sartori e limpidi torrenti.

Situato a circa 62 chilometri da Enna, Troina è un bellissimo centro in cui potersi lasciare andare anche a lunghe vacanze rilassanti. Un posto dove i nuovi quartieri, con le case colorate e rimesse a nuovo, sono collegati a quelli storici e antichi, con le case in pietra e gli antichi terrazzi in ferro, grazie a vie strette e acciottolate,

Un luogo unico, dove non mancano antichi monumenti, come la chiesa di San Silvestro o la cattedrale di Maria Santissima Assunta, principale luogo di culto della località; e in cui basta poco per essere rapiti dalla bellezza del territorio circostante. Si pensi infatti che nel suo quartiere storico, noto anche come la “Piazza” si può ammirare da un punto di vista privilegiato l’Etna, il Mar Ionio, il Golfo di Augusta, i boschi dei Nebrodi e le Madonie.

Un borgo dove non mancano le tradizioni, tra cucito e lavorazione del ferro e della pietra, né la buona cucina. Le specialità? Qui vanno dalla focaccia ripiena di formaggio fresco e salame a piatti contadini a base di ceci, salsiccia, finocchi e carciofi; mentre i dolci sono a base di mandorle, fichi d’India e frutta secca.

Non solo tradizioni e natura. Troina è perfetta anche per gli animi romantici e i sognatori. Si pensi che qui, grazie anche alla sua posizione, si trova anche uno tra i cieli stellati tra i più belli d’Italia.

Insomma, si capisce bene perché la notizia della vendita delle case per ripopolare questo magico luogo abbia stregato così tanto anche l’America che da sempre apprezzano l’Italia e le sue meravigliose perle turistiche.