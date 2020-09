Trenitalia, la super offerta per viaggiare in Svizzera

editato in: da

Viaggiare in treno è da sempre una delle modalità di esplorazione più apprezzate in assoluto. Del resto i vantaggi di questo mezzo slow non sono affatto pochi. E per questo motivo Trenitalia, società italiana per la gestione del trasporto ferroviario passeggeri, ha lanciato un’offerta davvero imperdibile.

Acquistando 2 biglietti tramite il sito o l’applicazione entro l’11 ottobre 2020, e almeno tre giorni prima della partenza, è possibile raggiungere la magica Svizzera, uno dei Paesi più belli del mondo e a prezzi stracciati. Perché 2 biglietti? Perché con il costo di 1 sola persona si può viaggiare in 2 dal 15 settembre fino al 31 ottobre 2020.

Una promozione 2×1 soggetta a disponibilità limitata e valida sui treni Eurocity Italia-Svizzera da e per Milano, Como, Monza, Stresa, Gallarate.

Tra le destinazioni da raggiungere, grazie a questi sconti, c’è certamente la fiabesca Zurigo, città cosmopolita, artistica, costellata di laghi che tolgono il fiato e sui quali si riflettono palazzi eleganti, edifici futuristici e chiese svettanti verso il cielo. Inoltre, le pittoresche viuzze dell’Altstadt, l’antico centro storico, fanno da contraltare alle vetrine scintillanti di boutique di lusso.

Altra meta da poter raggiungere approfittando di questa imperdibile offerta è Berna, la Capitale elveteica, dall’aspetto nobile ed elegante e che vanta un centro storico che per l’aspetto medievale, che ancora conserva in molti angoli, è stato definito Patrimonio Mondiale dall’UNESCO. La parte più antica, infatti, incanta tutti i suoi visitatori poiché qui ci si perde tra gli affascinanti e lunghi portici, tra le eleganti e numerose fontane che la arredano e in tutta la magia che regala ogni ora la torre dell’orologio con il suo spettacolo. Per non parlare, poi, del meraviglioso Duomo tardo gotico, del Palazzo Federale, e della casa di Einstein.

Infine, un’altra destinazione da non farsi scappare è Losanna, e il suo scenario da cartolina. Una città incantata e che si affaccia sulle sponde del limpido Lago di Ginevra e che gode della presenza di montagne, vigneti, boschi e tutti incontaminati. Non mancano, di certo, le attrazioni da visitare, come la sua maestosa Cattedrale riconoscibile tra milioni di altri edifici e lo Château de Saint-Maire, un castello visitabile solo all’esterno e attualmente sede di uffici governativi. Tuttavia, il fascino di questa struttura è ugualmente indiscutibile.

Non resta che approfittare di questa promozione grazie a cui una persona viaggia gratis, e andare a scoprire tutte le meraviglie incantate della Svizzera.