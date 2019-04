Trenitalia lancia l’offerta andata e ritorno per il weekend

editato in: da

Andata e ritorno a prezzi scontati, ecco come trascorrere un fine settimana di vacanza a basso costo.

I primi caldi hanno già spinto molti in spiaggia nelle regioni del Sud Italia. Dalla Campania alla Sicilia, c’è già chi si è cimentato nel primo bagno di stagione, concedendosi un po’ di tintarella. Un periodo dell’anno che spinge a dedicarsi a brevi esperienze vacanziere, facendo i bagagli il sabato mattina e disfacendoli la domenica sera. Pochi giorni ma bastevoli per staccare un po’ la spina.

È proprio a loro che si rivolge Trenitalia, che ha lanciato un’offerta davvero intrigante. Partire il sabato e tornare la domenica conviene in treno, potendo salire a bordo delle Frecce a prezzi particolarmente vantaggiosi. Ha infatti preso il via l’offerta A/R weekend. Il tutto a partire da 69 euro. Si tratta del costo minimo previsto da Trenitalia per la seconda classe e il livello Standard. Il minimo che si pagherà invece per la prima classe e il livello Business è di 89 euro. Dieci in meno, 79 euro, come base per il livello Premium. Per quanto riguarda l’Executive è invece presente una ricca differenza, come prevedibile, con un costo base di 159 euro.

Un’offerta che contiene al suo interno un’ulteriore promozione. Questa è riservata agli utenti che intendono cimentarsi in due tratte ben precise da Milano. Al costo di 59 euro sarà possibile partire in direzione Venezia o Padova, approfittando del livello Standard dei treni Frecciarossa.

Un’offerta che, come precisato sul sito di Trenitalia, non si applica sulle relazioni che prevedono un costo base, andata e ritorno, inferiore. È facile pensare come in molti si precipiteranno a prenotare i propri biglietti, assicurandosi un fine settimana al minor costo possibile. Per questo motivo si precisa come l’offerta sia limitata al variare della disponibilità dei posti, in base al giorno, al treno, alla classe o al livello del servizio indicato.

Sarà possibile approfittare dell’offerta acquistando il proprio biglietto fino alle ore 24 di due giorni prima della partenza del treno. Nel form di ricerca, per chi acquistasse online, si potrà selezionare l’offerta A/R, da confermare anche per il viaggio di ritorno. Sarà possibile modificare gratuitamente l’orario di partenza una sola volta per biglietto. In nessun caso però sarà consentito il cambio della data di partenza, così come del biglietto in sé, optando magari per una differente classe.