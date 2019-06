Da Milano a Parigi a bordo di un treno extralusso

editato in: da

Dimenticate i viaggi estenuanti su treni a lunga percorrenza, senza alcun tipo di comfort. Quei viaggi che, per tutta la loro durata su sedili scomodi, cuccette strette e con le toilette in condizioni precarie quasi fanno “pentire” di essere partiti.

Le carrozze notturne dei treni Thello si sono rifatte il look con un entusiasmante restyling sulla flotta di 45 carrozze per offrire un servizio di prim’ordine ai passeggeri.

Cabine ristorante eleganti e funzionali, arredate con tavolini e sedili dalle diverse tonalità cromatiche per ricreare un vero e proprio locale di ristoro a bordo, cabine letto confortevoli e una novità che lascerà tutti senza fiato.

Sulla tratta che collega Milano, Venezia e Parigi arriva la cabina Premium, la svolta nei viaggi in treno a lunga percorrenza. Immaginate di viaggiare per chilometri e chilometri e trascorrere la notte in treno in una cabina che vi mette a disposizione addirittura la doccia!

Utopia? Forse una volta, ora non più grazie all’esclusiva innovazione in casa Thello, società controllata da Trenitalia.

Come dicevamo, infatti, la nuova arrivata cabina Premium, disponibile per una o due persone, offre la possibilità di viaggiare in un ambiente confortevole che non fa rimpiangere neppure in treno le comodità cui siamo abituati.

La cabina è accessoriata con tutti i comfort: articoli da toilette, kit di biancheria in cotone, drink di benvenuto e colazione fino ad arrivare alla novità più sorprendente e attesa ovvero la doccia nel bagno privato.

Sicuramente un grande salto di qualità nei viaggi in treno a lunga percorrenza, una novità che renderà sempre più piacevole spostarsi su rotaia. Un’esperienza di “vacanza nella vacanza”.

Le carrozze notturne dei treni Thello offrono, inoltre, cuccette da 4 a 6 posti per ogni compartimento. I collegamenti che Thello offre tra Italia e Francia sono 8 al giorno. Sei diurni che servono la linea Milano-Nizza-Marsiglia (a partire da 30 euro) e che effettuano fermate a Montecarlo, Nizza, Antibes, Cannes, Saint Raphael e Tolone, più due notturni sulla tratta Venezia-Milano-Parigi (a partire da 35 euro).