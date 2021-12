‘Travel Experience Awards 2021’, vince la Calabria

È un premio davvero prestigioso quello che ha vinto la Calabria. Parliamo del ‘Travel Experience Awards 2021‘, un riconoscimento assegnato in seno alla BITEST, l’unica Borsa internazionale del turismo esperienziale digital.

E questa straordinaria regione italiana ha ottenuto questo successo grazie a uno spot ideato da Eimí Experience, una start up turistica che ha saputo promuovere le bellezze della regione raccontando le esperienze adrenaliniche, enogastronomiche e culturali che si possono fare da queste parti.

Tutto, in questo video, parla calabrese. Infatti, non solo le suggestive immagini sono di questa splendida regione, ma anche la mente, il cuore e l’anima, a partire dall’ideatrice e amministratrice della start up, Paola Scuticchio, al regista Andrea Mauro della “About” Creative Agency e a tutte le comparse presenti.

Dove è stato girato il video

Tra le location scelte per realizzare il video ci sono Catanzaro, città ricchissima da un punto di vista storico-artistico e che offre un clima mite che la rende meta ideale durante tutto l’anno; Badolato, in provincia di Catanzaro, posta a 240 metri di altitudine e affacciata sul mare cristallino della regione; Nocera Terinese, sempre in provincia di Catanzaro, dove al tramonto si intravedono persino le Isole Eolie, e in particolar modo Stromboli.

Poi Tropea, in provincia di Vibo Valentia, che non vanta solo un mare splendido, ma anche un borgo le cui vie la rendono accogliente in tutti i periodi dell’anno; Pizzo, sempre in provincia di Vibo Valentia, che con i suoi 8 km di costa è stata segnalata come una delle spiagge più belle d’Italia; Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, che è un luogo dove mare, pianura, colline e montagne si incontrano; la Sila Piccola, ricca di boschi e dalla vegetazione molto florida; Tiriolo, in provincia di Catanzaro, dove potersi immergere in storia, natura, tradizioni e archeologia; Marcellinara (CZ), che sorge alle pendici del Monte di Tiriolo, e Sellia (CZ), caratterizzato da un centro storico formato da numerosi vicoli in stile medievale.

Perché ha vinto la Calabria

La premiazione è stata presieduta dal presidente della BITEST, Leonardo Surico, che ha evidenziato la grande genialità espressa nello spot realizzato dalla start up: “per il secondo anno consecutivo vince Eimí Experience, una società della Calabria che si occupa di turismo esperienziale, che ci ha inviato così come l’anno scorso un video originale e molto spiritoso, che come dicono i giovani è ‘un video che spacca‘.

E noi di SiViaggia aggiungiamo, ‘come tutta la Calabria‘.