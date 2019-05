Trascorrere la notte a bordo del bus delle Spice Girls: ora si può

editato in: da

Fan delle Spice Girls, o viaggiatrici col “semplice” desiderio di trovare una sistemazione insolita per un weekend? La soluzione la offre Airbnb col suo Space Bus.

È l’autobus più famoso della storia del pop, lo Space Bus: è infatti apparso nel film del 1997 “Spice Girls – Il Film”. E, dal prossimo 22 maggio, sarà possibile dormirvi per una notte, prenotandolo sulla piattaforma Airbnb. Per farlo, però, bisognerà volare a Londra: l’originale alloggio è infatti fermo all’interno di Wembley Park. Ma come è diventato una casa (anche molto glamour)?

Tutto è iniziato grazie a Suzane Godley, scatenissima fan delle Spice Girls, che ha deciso di aiutare il suo capo nella ristrutturazione di quell’autobus così speciale. «Negli ultimi mesi abbiamo lavorato sodo per trasformare l’autobus in una casa, senza però snaturarlo troppo. Sono davvero entusiasta di aprirlo al pubblico, con il sostegno di Airbnb», ha dichiarato. Così, da pullman è diventato una casa davvero posh, con sedie da cinema color rosa nell’area living, un’installazione al neon che recita “Girl Power” e con riviste e cd per ricreare l’atmosfera degli anni Novanta. Al primo piano, invece, trova posto la zona notte con stampe animalier e un’incredibile cabina armadio.

Disponibile sul sito a partire dalle 9.00 di mercoledì 22 maggio, lo Space Bus darà la possibilità a tre persone di prenotare una notte a bordo al costo di 99 sterline, scegliendo tra due date: il 14 e il 15 giugno 2019.

A patto di rispettare alcune regole: il bus non può ospitare più di tre persone, non sono ammessi animali e vige il divieto di fumo. Ma, soprattutto, bisognerà indossare un dress code anni Novanta (il denim on denim è consentito), avere un grande spirito Girl Power, e… cantare “Goodbye” al momento del check-out!

«Essere una tra le prime persone al mondo a soggiornare nell’iconico Spice Bus è un sogno che diventa realtà per ogni fan e un modo irripetibile per trascorrere del tempo con amici o familiari», ha dichiarato il Direttore Generale di Airbnb per il Nord Europa Hadi Moussa. Ecco dunque che, se avete in programma un viaggetto per il prossimo giugno, ora avrete un motivo in più per scegliere Londra!