Puoi trascorrere l’estate testando piscine di hotel di lusso, e essere pagato

Che programmi avete per questa estate? Una nota piattaforma di prenotazione hotel, sta cercando viaggiatori disposti a rilassarsi a bordo piscina.

Relax, cocktail e qualche condivisione sui social media, ecco la richiesta di hotels.com che, fino al 25 Giugno, accetta le candidature di chi è disposto, per un’estate intera a svolgere questo lavoro.

La posizione aperta è quella di tester di piscine da sogno, chiamato anche poolhop, e non si tratta di una vacanza pagata: il candidato prescelto infatti, dopo aver visitato sei hotel di lusso, e testato le relative piscine, riceverà un compenso di 10.000 dollari.

La persona che riceverà l’incarico dalla piattaforma, non dovrà far altro che sedersi nella pool area e condividere quei momenti attraverso i canali social.

Un’ottima opportunità per chi non vuole trascorrere l’estate in città, o peggio davanti a una scrivania, infondo, si tratta di lavoro.

L’idea di aprire questa posizione lavorativa, è nata dalla famosa piattaforma di prenotazione di strutture alberghiere, con la volontà di far conoscere i migliori hotel con piscina presenti negli Stati Uniti e consentire al fortunato viaggiatore scelto, di toccare queste realtà con mano.

Il candidato che sarà incaricato di testare le piscine di questi hotel, trascorrerà due settimane ad Agosto negli hotel di lusso più gettonati del Paese: Hawaii Four Seasons Hualalai, Mondrian Los Angeles, SLS di Las Vegas, Garden of the Gods Club, Resort a Colorado Springs , William Vale Hotel di Brooklyn e il National Hotel di Miami.

Tra mojito e cocktail fruttati, la persona scelta per questo lavoro, dovrà scattare fotografie dell’hotel e della piscina per il sito web e i canali social della piattaforma hotels.com.

Candidarsi al lavoro dei sogni è piuttosto semplice, occorre andare sul sito web e compilare il form di partecipazione raccontando il proprio amore per i viaggi e per gli hotel di lusso, è gradita anche una particolare attitudine alla fotografia.

Uno dei compiti principali del tester di piscine di lusso, sarà infatti quello di scattare istantanee reali e suggestive per raccontare la sua esperienza. Requisiti richiesti? Essere residenti negli Stati Uniti e saper nuotare, ovviamente.