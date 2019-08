La regione d’Italia preferita dagli sposi, vip compresi, è la Toscana

editato in: da

Con i suoi borghi pittoreschi, le splendide città d’arte e i paesaggi ricchi di fascino, la Toscana è un vero e proprio inno al romanticismo. Non stupisce, quindi, che sia la regione d’Italia più ambita dai promessi sposi che arrivano qui da ogni parte del mondo per giurarsi amore eterno in luoghi da favola.

Un trend confermato da molti vip, l’esempio più recente è la tennista danese Caroline Wozniacki che lo scorso giugno è convolata a nozze con David Lee, ex cestista statunitense, nell’esclusiva tenuta Castiglion del Bosco di Massimo Ferragamo, incastonata nello splendido scenario del Parco Artistico, Naturale e Culturale della Val d’Orcia e nella zona produttrice del pregiatissimo Brunello di Montalcino.

L’influencer norvegese Annabel Rosendahl ha scelto proprio la Toscana per le sue nozze social, precisamente un romantico podere a Montemerano, a sud della località termale di Saturnia, invece il pilota della Ferrari Kimi Raikkonen ha detto il fatidico “sì” nell’incantevole Abbazia di San Galgano, nel comune di Chiusdino, in provincia di Siena.

La città famosa per il Palio è stata la destinazione prediletta anche dal miliardario Edward Tang, mentre per le loro nozze da sogno, Kim Kardashian e Kanye West hanno affittato il Forte Belvedere a Firenze, città che il rapper e producer considera da sempre la più bella d’Europa.

Stando ad un’indagine dell’agenzia di comunicazione Klaus Davi&Co, oltre alle mete della Toscana più famose ed apprezzate in Europa e nel mondo, sono sempre di più le coppie che desiderano sposarsi in borghi meno conosciuti, ma altrettanto ricchi di fascino, storia, arte e cultura.

Tra questi, al primo posto su Facebook e Instagram, con il 20,5% di preferenze, troviamo Anghiari, cittadina medievale in provincia di Arezzo, inserita nella lista dei borghi più belli d’Italia, conosciuta per la famosa battaglia fra le truppe fiorentine e quelle milanesi, protagonista di una pittura murale di Leonardo da Vinci.

Un’altra meta molto ambita dagli sposi è Sorano, un luogo fuori dal tempo situato nella provincia di Grosseto, amato per i suoi paesaggi naturali incontaminati, i panorami mozzafiato e il suo patrimonio culturale unico al mondo.

Altrettanto romantica e suggestiva è Buonconvento, graziosa cittadina nelle Crete Senesi, tutt’oggi circondata dalle mura costruite a partire dal 1371, che incanta con il suo piccolo e affascinante centro storico ricco di monumenti.

Tra le località toscane che gli sposi stranieri stanno riscoprendo (con gli inglesi in testa, seguiti da americani e tedeschi), troviamo inoltre Santa Fiora, splendido borgo amiatino arroccato su una rupe di trachite, e l’affascinante Sovana, sempre nella provincia di Grosseto, famosa per la necropoli e la suggestiva cattedrale di San Pietro e Paolo.

Per chi desidera celebrare un matrimonio super romantico ed indimenticabile, in Toscana c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Parola di celebrities.