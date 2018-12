Secondo gli utenti di Pinterest, è la Toscana la meta perfetta per una vacanza

editato in: da

Le ricerche di Pinterest non mentono: tutto il mondo progetta una vacanza in Toscana. Un’esperienza da provare almeno una volta nella vita.

La Toscana è notoriamente una delle mete italiane più apprezzate dai turisti, sia stranieri che nostrani. Dovessero servire ulteriori conferme, ecco arrivare i tantissimi apprezzamenti degli utenti di Pinterest, che premiano la regione come regina delle fughe invernali.

La Toscana – amatissima soprattutto dalle famiglie coi bambini – ha infatti registrato dei dati di ricerche incredibili. Navigando su Pinterest si ha la possibilità di visitare innumerevoli profili, sui quali sono presenti più di quattro miliardi di idee viaggio inerenti l’amata regione, stando alle statistiche indicate dal social network. Recentemente i dati di ricerca hanno subito un incremento pazzesco, pari al 1657%.

La Toscana ha il pregio di offrire un variegato ventaglio di città storiche, tutte intriganti e culturalmente ricche. A ciò si aggiunge ovviamente la possibilità di ammirare panorami da sogno, per poi rilassarsi a tavola, gustando le prelibatezze del territorio, tra ricette antiche e rivisitazioni moderne. Non c’è periodo dell’anno in cui Firenze e le sue tante sorelle non siano ricolme di turisti. È dunque sempre il periodo ideale per visitare la Toscana e Pinterest rende l’idea più che chiara.

Una breve fuga invernale però deve necessariamente essere caratterizzata da un itinerario snello. In molti dunque decidono di optare per la sola Firenze, selezionando alcuni luoghi “must”, per poi amaramente ignorare tutto il resto che la città, culla del Rinascimento, ha da offrire. Tappa dunque al Duomo, la cui splendida cupola è frutto del genio di Filippo Brunelleschi, nato e morto a Firenze (1377-1446). Le sue forme perfette caratterizzano da secoli la vista dall’alto della città, la skyline per dirla alla maniera dei tanti turisti anglofoni che è possibile trovare lì in coda.

A proposito di code, si consiglia caldamente di prenotare il proprio biglietto per l’ingresso agli Uffizi. È impossibile mancare all’appuntamento con le grandiose opere lì presenti, ma la fila sarà di certo incredibilmente lunga, dunque prenotare online può letteralmente salvare la vostra breve vacanza. Altra tappa culturale da non perdere è infine la Basilica di Santa Maria Novella, alla scoperta dei tesori al suo interno.

Se il tempo a disposizione dovesse poi essere ridotto a una piccola manciata, meglio sfruttarlo per perdersi nei vicoletti cittadini, assaporando un po’ di vita fiorentina vera. Qui, lontano dai luoghi tipicamente turistici, si potrà gustare qualche gustoso piatto locale. Una sosta breve in città che saprà restarvi dentro per sempre, richiamandovi a ogni chance di ferie dal lavoro.

Ovviamente la classifica di Pinterest prosegue e alle spalle della Toscana troviamo Parigi, con ricerche in aumento del 1340%, mentre il terzo posto spetta a Coco Cay, alle Bahamas, con un aumento registrato dell’841%. A seguire infine Repubblica Ceca, Portogallo ed Emirati Arabi.