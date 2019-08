Arrivano in Toscana le “Green Beach”, eco-sostenibili e gratuite

editato in: da

Spiagge accessibili a tutti, oltre che sostenibili e rispettose della natura. In Toscana non è più solo un sogno, per le persone con disabilità che desiderano trascorrere le vacanze al mare senza barriere che impediscano loro di raggiungere la battigia.

Nelle tre rinomate località turistiche di Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, Montignoso, situato tra la Riviera Apuana e la Versilia, e San Vincenzo, alle porte di Livorno, sono nate le “Green Beach”, spiagge attrezzate per persone con disabilità motoria e sensoriale progettate nel pieno rispetto dell’ambiente.

Le infrastrutture all’avanguardia sono state, infatti, realizzate con materiale eco-compatibile, con il preciso intento di migliorare la sostenibilità e la responsabilità nel campo del turismo marittimo e costiero, sensibilizzando inoltre i bagnanti al corretto smaltimento dei rifiuti attraverso l’installazione di bidoni per la raccolta differenziata e di coni porta cicche.

Tutto ciò è stato possibile grazie al progetto MITOMED+ ((acronimo di Models of Integrated Tourism in the Mediterranean), che si inserisce nell’ambito del programma di cooperazione transnazionale INTERREG MED, nato con l’obiettivo di proteggere e promuovere le risorse naturali e culturali del Mediterraneo.

Presso le Green Beach, non solo le persone disabili, ma anche gli anziani e le famiglie con bambini piccoli avranno l’opportunità di accedere alla spiaggia agevolmente e in tutta sicurezza, usufruendo di attrezzature che migliorano il comfort in spiaggia.

I tre lidi selezionati dalla Regione Toscana sono dotati di passerelle che arrivano fino al mare, bacheche per non vedenti con indicazioni scritte in Braille, servizi igienici accessibili con docce senza barriere e cabine da usare come ripostiglio.

Inoltre, sulle Spiagge Verdi toscane è disponibile una sedia Job, la carrozzina da mare per disabili, ideata per il trasporto su sabbia, dotata di cintura di sicurezza, un tendalino parasole e anche la possibilità di usufruire di un collare cervicale gonfiabile.

Un modello virtuoso, accessibile ed eco-sostenibile che i promotori del progetto comunitario, costato 61mila euro, auspicano di esportare in tutta le coste della Penisola. Oltre che in Toscana, da sempre terra di accoglienza, la splendida iniziativa è stata sperimentata anche in altri otto lidi delle tre regioni partner, ossia Catalogna, Cipro e Istria.