Tra le 5 migliori mete sciistiche, secondo Airbnb, c’è anche l’Italia

editato in: da

Da diversi anni, in Italia vi sono numerosi impianti sciistici a contendersi le copertine delle migliori brochure a tema settimana bianca.

La lotta per la vetta, però, è riservata a due particolari mete, che fanno da sfondo alla cultura popolare italiana da metà degli anni ottanta: Livigno e Cortina. Tra tutte quelle selezionate, però, secondo la classifica pubblicata quest’anno da Airbnb, a trionfare sono state le montagne lombarde, premiando la cittadina al confine con la Svizzera e la sua gemella Bornio come meta europea più in voga tra gli amanti della neve.

Queste, infatti, sono state inserite nella speciale graduatoria delle villeggiature sciistiche più amate al mondo, occupando la posizione immediatamente ai piedi del podio. Questo è stato possibile grazie ad impianti all’avanguardia, a servizi di prima categoria e ad una vastissima scelta di soluzioni a seconda delle esigenze del cliente. Tra i tanti pregi che sono stati riscontrati nelle due località alpine, uno in particolare spicca a causa della sua unicità.

Lo chalet più alto d’Europa risiede proprio a Bornio. Situato a più di 3000 metri di altitudine, questo favoloso angolo di paradiso immerso tra le nevi delle Alpi è raggiungibile solo grazie ad una particolare funivia. È possibile affittare la residenza affacciata direttamente sul Parco Nazionale dello Stelvio proprio grazie al portale Airbnb, che mette a disposizione dei propri clienti questa baita sulla cresta della montagna.

Le due località italiane hanno assolutamente meritato di entrare nella top 5 mondiale, seconde solo a Giappone, Cina e USA, mentre chiude la speciale classifica l’Argentina. Al primo posto risiede, con merito, la nipponica Karuizawa, che ha visto aumentare i propri affari del 400%. Questo avviene perché le particolari condizioni climatiche del Sol Levante favoriscono paesaggi innevati, e sono sempre di più i turisti interessati all’attività sportiva invernale.

Segue, al secondo posto, un altro grande outsider: la cinese Zhangjiakou. Qui, infatti, sempre più autoctoni si spingono verso gli sport invernali, contribuendo ad aumentare in maniera esponenziale il volume di affari legato a questo tipo di turismo.

Chiudono il podio gli Stati Uniti d’America con le Great Sky Mountains. Fanalino di coda di questa top 5 è San Carlos De Bariloche, in Argentina.