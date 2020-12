Tokyo: la torre più alta del mondo si illumina dei colori della torcia olimpica

editato in: da

La conosciamo come la torre più alta del Giappone, nonché come attrazione turistica di grande fascino e suggestione. La Sky Tree di Tokyo, che dopo la sua costruzione si è meritata un posto d’onore nel Guinness World Records, oggi assume tutto un altro significato, tanto caro agli abitanti del posto, quanto ai cittadini di tutto il mondo.

Sì perché nei scorsi giorni, la torre alta 634 metri nata come antenna per le trasmissioni tv digitali, si è illuminata dei colori della torcia olimpica di Tokyo 2020. Un evento che simboleggia l’inizio del conto alla rovescia per l’avvio della staffetta della torcia olimpica che termina il giorno della cerimonia di apertura, nello stadio principale dei giochi.

La Sky Tree, pensata per essere anche un’attrazione turistica ha due postazioni panoramiche della torre, una posta a 350 e l’altra a 450 metri d’altezza, tuttavia anche la sua visione dall’esterno si configura come uno spettacolo incredibile. Si tratta infatti di un’edificio che non solo determina lo skyline della città, ma ne ha modificato per sempre i lineamenti.

E ora, illuminata dei colori della torcia olimpica è ancora più bella. La torre si è quindi vestita della palette cromatica della torcia olimpica il 15 dicembre per dare ufficialmente inizio al countdown dei 100 giorni prima dell’inizio della staffetta.

La data, così attesa da tutti, è ormai fissata: la staffetta comincerà il 25 marzo del 2021 dal J-Village National Training Center di Fukushima e viaggerà attraverso 859 comuni in tutte le 47 prefetture prima di arrivare allo Stadio Olimpico di Tokyo il 23 luglio.

Così, il più grande e importante punto di riferimento della città, si è illuminato di oro, riflettendo quindi gli stessi colori della meravigliosa torcia olimpica. I Giochi Olimpici si faranno, quindi, e per far sì che tutto vada per il verso giusto gli organizzatori stanno disponendo le più attente misure anti contagio affinché gli eventi possano essere svolti in maniera sicura e protetta.

A partire dal distanziamento sociale nei punti di ritrovo ad altre misure per evitare assembramenti. Intanto i preparativi si fanno fervidi e i dettagli del percorso della staffetta della torcia olimpica, così come i luoghi di celebrazione lungo tutto il percorso sono disponibili sul sito dedicato alle olimpiade.

Sembrano solo un brutto ricordo i tempi in cui la decisione di rinviare i giochi olimpici del 2020, a causa della pandemia, fu presa. Lo scorso marzo, infatti, nonostante l’annuncio, il Paese non volle rinunciare alla cerimonia di arrivo della fiamma olimpica, trasformando quell’evento come il simbolo della speranza per il mondo intero. E ora, dopo una lunga attesa, la data dei Giochi Olimpici è ormai una realtà.