Tokyo Disneyland è il luogo più felice del 2018 su Instagram

Col 2018 ormai concluso, anche i social network tirano le somme.

Lo ha fatto anche Instagram, che si è divertito a raccogliere i trend dell’anno e a raccontare come gli utenti si infuenzano tra loro, condividendo ciò che amano fare. Così, tra l’emoticon più usata (il cuore), il filtro più utilizzato nelle storie (gli occhi a cuoricino) e lo sticker animato più apprezzato (la pioggia di cuori di Arata), una cosa è evidente: c’è voglia di gentilezza, d’amore e di felicità.

E qual è il luogo più felice del Pianeta? Instagram non ha dubbi: è il parco divertimenti Disneyland di Tokyo, che ha collezionato il più alto numero di faccine sorridenti nei commenti. La celebre attrazione nipponica, del resto, è creata proprio per questo: regalare attimi di felicità a grandi e piccini, con i suoi spettacoli, le sue giostre, i suoi effetti speciali.

E, alle sue attrazioni, presto se ne aggiungerà una in tema… revival! Sta per aprire i battenti “The Enchanted Tale of Beauty and the Beast” (La favola incantata de La Bella e la Bestia), ispirata al classico d’animazione Disney del 1991. Il parco ha diffuso, agli inizi di dicembre, un video che racconta l’aspetto che la nuova area avrà: ci si potrà avventurare nel castello della Bestia, salire su di una giostra di tazzine con le sembianze del tenero Chicco.

Sarà, questa, la prima attrazione dedicata a La Bella e la Bestia (nonostante i protagonisti del film siano da anni protagonisti di parete ed eventi nei vari Disneyland del mondo), e sarà il fulcro dell’area Fantasyland: il castello svetterà per 30 metri, e sarà ricreato un villaggio che ricorderà quello di Bella. Ma, in realtà, Disneyland Tokyo stupisce ed emoziona ad ogni angolo, nelle sue attrazioni nuove come in quelle vecchie: Nemo, Monsters & Co., i personaggi di Toy Story, Minnie, Roger Rabbit e tantissimi personaggi dei più celebri film Disney sono qui protagonisti di giostre e show. E non essere felici proprio non è possibile. Anche se, i 6 anni, li si è superati da decenni.