Taranto, la magica città pugliese con case a 1 euro

editato in: da

Dopo borghi e cittadine che hanno deciso di regalare o vendere ad un prezzo simbolico case storiche, tutte da ristrutturare, anche Taranto ha deciso di investire in questa direzione mettendo in vendita ben sette case antiche ad 1 euro. Un vero rilancio del centro storico – e quindi anche del turismo – che coinvolgono tutta una serie di immobili che si trovano nell’area centrale della città vecchia.

Una zona, questa, che risale ad un insediamento antichissimo di popoli sorto sul promontorio della città tra i due mari intorno al 706 a.C. Distrutta dai Saraceni, l’Isola Madre venne poi ricostruita dall’imperatore bizantino Niceforo Foca con chiari rimandi all’arte greca e con la conformazione attuale, fatta di piccole e strettissime vie che ancora oggi contraddistinguono il centro cittadino.

Le case in vendita si trovano nel centro della città antica e verranno ceduti tramite un bando (valido fino al prossimo 20 novembre) a cui potranno partecipare tutti, ma soprattutto coppie e famiglie che si impegneranno a ristrutturare le case e renderle agibili.

Spesso associata ai disastri ambientali provocati dall’ex fabbrica dell’Ilva, Taranto è invece una bellissima zona da riscoprire e valorizzare, dove la parte antica e quella nuova si fondono e sono collegate da due ponti caratteristici: quello di pietra e quello girevole, che si trova accanto al Castello Aragonese della Marina Militare, su un isolotto in mezzo al mare.

Nota anche come la Città dei Due Mari, per via della sua posizione a cavallo tra Mar Grande e Mar Piccolo, Taranto è un luogo in cui passeggiare e perdersi, senza meta, tra le piccole stradine della parte vecchia per poi trovarsi di fronte a spettacoli architettonici di pura bellezza come antiche chiese e palazzi storici. Una città d’arte in cui si può ancora trovare qualche richiamo greco, come i resti del Tempio di Poseidone o altri tempi antichi, su cui spesso sono stati costruiti altri preziosi monumenti.

Da non dimenticare, poi, anche spiagge e mare. Da Marina di Ginosa a San Pietro in Bevagna, infatti, si possono trovare piccole baie nascoste dove la natura è la vera protagonista. I lidi, con spiagge dorate e acque cristalline, sono spesso circondati da pinete o da macchia mediterranea: un vero paradiso in cui potersi rilassare.

Acquistare una casa qui può essere, dunque, un vero investimento per vivere in una città di mare e godere di un paesaggio incantevole a due passi dalle spiagge più belle della Puglia, tanto amate dai viaggiatori di tutto il mondo.