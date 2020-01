Sydney illuminata per i pompieri è l’immagine più bella di un paese che lotta

editato in: da

I recenti incendi che da settimane stanno devastando l’Australia, distruggendo ettari di foresta di straordinaria bellezza e provocando la morte di milioni di animali, vedono impegnarsi quotidianamente volontari e vigili del fuoco che, con i loro sforzi, cercano di porre fine a questa devastazione. 2000 sono state le case distrutte e 27 le persone che hanno perso la vita.

I vigili del fuoco da ottobre lavorano instancabilmente per cercare di porre fine ad una delle stagioni di incendi peggiori nella storia dell’Australia.

La Sydney Opera House, da sabato scorso, per omaggiare il duro ed estenuante lavoro di questi coraggiosi volontari ha illuminato le sue per diverse ore con una serie di immagini di vigili del fuoco che combattono gli incendi in tutto il Paese. Un’insegna dipinta a mano recitava “Thank you firies”.

Progettata dall’architetto danese Jørn Utzon, la Sidney Opera House, il teatro dell’Opera, oltre ad essere il simbolo dell’Australia è anche Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Riferito alle vele di uno yacht, si compone di 5 spazi per spettacoli di danza, opera, teatro e concerti.

Illuminandola il Paese ha voluto mostrare il proprio supporto a tutte le comunità che sono state colpite dagli incendi, ed esprimere la propria gratitudine a tutti i volontari e ai servizi di emergenza di Sydney per gli enormi sforzi che hanno compiuto per impedire che gli incendi si espandessero sempre più.

Gli incendi di questo periodo sono i peggiori che si siano mai verificati nel Paese e hanno causato la morte di oltre 1 milione di animali. A marzo la Sydney Opera House ospiterà anche una raccolta fondi a beneficio delle comunità colpite.

Tra le questioni che hanno attirato maggiormente attenzione e preoccupazioni vi è l’effetto che questi incendi stanno avendo sulla fauna australiana, una delle più ricche al mondo proprio per la diversità e la varietà degli ecosistemi del continente.

Molte delle fonti di cibo degli animali sono andate distrutte, per questo motivo il National Parks and Wildlife Service del Nuovo Galles del Sud ha scaricato migliaia di chilogrammi di carote e patate dolci dagli elicotteri per nutrire gli animali.

Inoltre, tantissime persone in tutto il mondo hanno organizzato raccolte fondi per aiutare queste povere creature selvatiche.