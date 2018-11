La Svizzera presenta il suo primo capsule hotel, ed è low cost

editato in: da

La Svizzera apre le porte al suo primo capsule hotel. Una struttura low cost nello spettacolare scenario di Lucerna.

Se si parla di vacanze, tutti sono alla ricerca dell’offerta più conveniente sul mercato. A volte, pur di ottenere il prezzo agognato, si accetta di sacrificare un po’ il proprio desiderio di comfort. Ci si adatta a soluzioni ‘alternative’, al fine di poter spendere il proprio denaro in altre attività.

Per questo motivo negli ultimi anni si è assistito al boom dei capsule hotel, che consentono un netto risparmio, pur assicurando un elevato livello di comfort. Il primo albergo di questa tipologia in Svizzera sta per aprire le sue porte.

Un tocco di assoluta modernità in una località storica come la vecchia città di Lucerna, con inaugurazione fissata al 5 novembre. L’albergo fa parte dell’Hirschengraben Coworking and Innovations Space, posto al quinto piano della struttura. Capsule provviste di aria condizionata, al costo di 42 euro circa a notte.

La località sarà anche storica, con paesaggi naturali da togliere il fiato. All’interno della propria micro camera però vi è tutto il necessario per sentirsi scaraventati nuovamente nel 21esimo secolo. È infatti garantita una veloce connessione Wi-Fi ed è presente una base di ricarica USB. È dunque possibile avere sempre con sé i propri dispositivi, dai notebook ai tablet, fino agli smartphone. A ciò si aggiungono ovviamente i principali accessori alberghieri, dalle lenzuola alla cassaforte, passando per un sistema di ventilazione e un bagno privato.

L’offerta è però alquanto variegata. Sono presenti delle camere capsule con televisori. Altre invece, riservate a un pubblico femminile, sono separate da una tenda. Alcune invece contrastano il senso di claustrofobia con delle finestre, con tanto di magnifica vista su Lucerna. In queste è inoltre possibile alzarsi in piedi, date le differenti dimensioni rispetto alla norma.

A tutti i viaggiatori è offerta un’area comune, con cucina e balconi, dove poter conoscere nuove persone e consumare un rapido spuntino. In molti si spostano con il proprio pc portatile, al fine di poter proseguire il proprio lavoro. Da chi monta video a chi scrive articoli, e tanti altri. A loro è riservata un’area di co-working, al costo di 26 euro circa al giorno.