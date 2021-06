Strade cool e dove trovarle nel mondo: la classifica

editato in: da

La riuscita di un viaggio passa anche, e soprattutto, dalle esperienze che viviamo in una determinata località. Come quella di una passeggiata suggestiva in uno dei quartieri più vivi della città, quello dove la storia, la cultura e la tradizione della comunità sono narrate dagli edifici, dalle caffetterie e dagli artisti.

Queste strade possono trasformarsi in vere e proprie destinazioni di viaggio. Ed è da questa consapevolezza che la rivista britannica Time Out, ha stilato la classifica delle vie più cool del mondo nel 2021. A sceglierle sono state 27.000 persone, tra cui local e viaggiatori affascinati dagli ambienti urbani.

Purtroppo dobbiamo dirvi che nelle 30 strade votate, non c’è neanche una italiana. Ce ne sono alcune europee, però, piuttosto vicine, da inserire al più presto nella nostra lista di viaggio.

Per attraversare la strada più cool del mondo, invece, dobbiamo recarci a Melbourne, in Australia, e più precisamente a Smith Street. Il quartiere, un tempo malfamato e degradato, oggi è il luogo preferito di incontro dei cittadini e dei viaggiatori. Con una scena artistica, dinamica e viva, qui non ci si annoia mai.

Smith Street è ricca di locali multietnici alla moda. Passeggiando lungo la strada principale è possibile fermarsi e fare shopping tra locali greci, marocchini e asiatici, fermarsi per un pranzo in un ristorante di cucina fusion o uno biologico. Non mancano panetterie vietnamite e locali di musica, aperti dal tramonto all’alba.

Al secondo posto della lista del Time Out, troviamo invece la Passeig de Sant Joan di Barcellona. Chi la conosce e l’ha attraversata, almeno una volta nella vita, non sarà stupito di trovarla sul podio. La grande strada in questione attraversa quattro quartieri distinti e in ogni porzione di essa è possibile vivere esperienze diverse e incredibili.

Nella parte alta ci sono i bar, i locali caratteristici e le boutique tradizionali, mentre nell’estremità meridionale è possibile fermarsi a mangiare tra i ristoranti più eleganti della città. All’incrocio tra Passeig de Lluís Companys e il Passeig de Sant Joan, inoltre, è possibile ammirare l‘Arco di Trionfo in mattoni rossi, uno dei monumenti più peculiari della città.

Al terzo posto della classifica, invece, troviamo a South Bank, già tappa obbligata per tutti coloro che hanno come destinazione di viaggio Londra. La strada che si trova sulla sponda sud del Tamigi è caratterizzata da pub, negozi, locali alla moda e murales, alle quali si aggiungono istituzioni artistiche e culturali come il London Eye, il Southbank Centre, il Tate Modern, il Millennium Bridge e il Shakespeare’s Globe. Insomma, anche in questo caso, il podio è stato meritatissimo.