Steven Spielberg e Bruce Springsteen in vacanza a Genova

Tappa tutta italiana per due delle più conosciute star di oltreoceano: sono atterrati stamattina all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova il regista Steven Spielberg e la rockstar Bruce Springsteen, accompagnato dalla moglie.

Come mostrano le foto pubblicate sul profilo Facebook dello stesso aeroporto, i due vip sono arrivati nel capoluogo ligure: «Questa mattina abbiamo avuto il piacere di accogliere in aeroporto due ospiti d’accezione. Welcome to Genoa Steven Spielberg and Bruce Springsteen» si legge nel post.

Voci dicono che i due, probabilmente, trascorreranno insieme una vacanza in Italia, ma nessuno sa i luoghi dove si sposteranno, perché le mete sono decisamente top secret. In passato sono stati avvistati a Portofino, mentre nel 2017 hanno regalato foto e autografi in Sicilia: per la precisione, due anni fa sono stati avvistati a Catania per ripartire dopo le loro vacanze sull’isola, dove hanno trascorso un weekend a Taormina.

Non è nuovo, Spielberg, a trascorrere le vacanze lungo le nostre coste su bellissimi yacht privati. Dopo aver venduto il Seven Seas, un gioiello da 170 milioni di euro con sette camere matrimoniali, un cinema, una piscina, una palestra, una sala massaggi, un centro termale e una pista per elicotteri, sembra che abbia acquistato un nuovo “giocattolo” lungo cinque metri in più al prezzo di 226 milioni di euro.

E, a quanto pare, sarà questo nuovo e bellissimo yacht a ospitare Bruce e la moglie per questa vacanza tra amici: sicuramente sarà un proseguo dei festeggiamenti per i 70 anni del Boss, compiuti il 23 settembre, la maggior parte dei quali vissuti su di un palco.

Ma potrebbe anche essere, il cantante, in avanscoperta per il suo tour mondiale con la storica E Street Band, che partirà a gennaio dopo l’uscita a breve del nuovo disco: in Italia sono previste due date di cui solo una è stata dichiarata direttamente da lui, durante il suo ultimo viaggio nella nostra penisola, ovvero Roma. Luogo, ora e data sono ancora tutti da definire.

L’altra, ad ora libera, sembra si stia indirizzando verso Imola, per proporre un maxi concerto in stile Vasco Rossi. Ma nulla è ancora certo. Per ora, è giusto che si goda – insieme all’amico regista – dell splendide vacanze.